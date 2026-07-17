Ключевые моменты:

СМИ сообщают о возможном назначении двух новых вице-мэров Одессы.

Андрей Маковецкий может курировать торговлю, рекламу и взаимодействие с ветеранами.

Алексей Ботезат, по данным издания, может получить направление транспорта и ЖКХ.

Кого называют кандидатами

По информации «Думской» со ссылкой на собственные источники, кандидатом на должность заместителя городского головы по вопросам торговли, рекламы и взаимодействия с ветеранами рассматривается Андрей Маковецкий.

Ранее он занимал должность первого заместителя городского головы Теплодара, проходил службу в Вооруженных силах Украины, а также работал в исполнительных органах Теплодарского городского совета.

Издание также отмечает, что Маковецкий является совладельцем нескольких коммерческих компаний и ранее декларировал семейные доходы, недвижимость и другое имущество в соответствии с требованиями законодательства.

Кто может отвечать за транспорт

Еще одним вероятным заместителем городского головы СМИ называют Алексея Ботезата.

По данным издания, он может стать вице-мэром по вопросам транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, получив часть полномочий нынешнего первого заместителя Александра Филатова.

Ботезат уже является советником Игоря Коваля на общественных началах по вопросам ЖКХ. Ранее он работал руководителем юридического управления Одесской облгосадминистрации, входил в состав Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), а также возглавлял Главное управление Госгеокадастра в Киеве.

Официального подтверждения пока нет

На момент публикации официальных решений о назначении новых заместителей городского головы не обнародовано. В Одесском городском совете эту информацию пока не комментировали.

Ранее в Одессе назначили нового руководителя департамента культуры.