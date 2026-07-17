Ключевые моменты:

Зеленский предложит парламенту назначить Евгения Хмару министром обороны.

До решения Верховной Рады Хмара будет исполнять обязанности главы Минобороны.

Президент заявил, что новый руководитель должен продолжить реформирование оборонной сферы.

Хмара уже приступает к работе

О своем решении Владимир Зеленский сообщил в социальных сетях после встречи с Евгением Хмарой.

По словам президента, он поручил Хмаре уже сейчас исполнять обязанности министра обороны и продолжить реформирование ведомства.

«Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили», – заявил Зеленский.

Президент добавил, что после завершения необходимых юридических процедур официально внесет кандидатуру Хмары на рассмотрение Верховной Рады.

Напомним, 16 июля Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины, который возглавил премьер-министр Сергей Корецкий. За назначение правительства проголосовали 264 народных депутата.

Почему выбор пал на Хмару

Зеленский отметил, что новый руководитель Минобороны имеет значительный опыт проведения современных технологических операций и управления личным составом.

«Считаю, что в сложившихся условиях реальная результативность в дальнобойности, действительно сильная работа по обеспечению безопасности и реальный опыт управления людьми в Центре специальных операций «Альфа» Службы безопасности Украины должны стать преимуществом и на посту министра обороны Украины», – подчеркнул президент.

По словам главы государства, именно развитие современных технологий и дальнобойных возможностей должно стать одним из ключевых направлений украинской обороны.

Когда состоится назначение

Согласно украинскому законодательству, министр обороны должен быть гражданским лицом. Окончательное решение о назначении принимает Верховная Рада после представления кандидатуры президентом.

Ожидается, что вопрос рассмотрят на ближайшем пленарном заседании парламента, которое запланировано на 18 августа.

Ранее в политических кругах обсуждались кандидатуры бывшего главы МВД Игоря Клименко и вице-премьера Михаила Федорова, однако в своем обращении Владимир Зеленский их не упомянул.