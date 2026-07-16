Ключевые моменты:
- В Одессе на Дерибасовской прошла акция в поддержку уволенного министра обороны Михаила Федорова.
- Участники акции выразили поддержку бывшему главе Минобороны.
- По информации народных депутатов, новым министром обороны могут назначить нынешнего главу МВД Игоря Клименко.
- Отставка вызвала широкий резонанс среди военных, волонтеров и экспертов.
- В соцсетях обсуждается возможная связь кадровых изменений с мобилизацией.
Одесситы поддержали уволенного министра обороны Федорова
В Одессе утром прошла акция в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова, объявившего накануне о своей отставке. Участники собрались на улице Дерибасовской, чтобы выразить поддержку эксминистру. Подобные акции прошли в Киеве, Львове, Хмельницком, Ивано-Франковске и других городах Украины.
Добавим, что 15 июля Михаил Федоров сообщил, что уходит с поста министра обороны.
Кстати, после встречи фракции «Слуга народа» с Президентом Украины народные депутаты сообщили, что Владимир Зеленский планирует предложить возглавить Министерство обороны нынешнему главе МВД Игорю Клименко.
Президент объяснил увольнение Федорова «непреодолимыми противоречиями» с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским.
Напомним, что отставка вызвала широкий резонанс среди военных, волонтеров и экспертов. В соцсетях обсуждается возможная связь кадровых изменений с мобилизацией, однако официального подтверждения этому нет.