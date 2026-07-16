Ключевые моменты:

В Одессе на Дерибасовской прошла акция в поддержку уволенного министра обороны Михаила Федорова.

Участники акции выразили поддержку бывшему главе Минобороны.

По информации народных депутатов, новым министром обороны могут назначить нынешнего главу МВД Игоря Клименко.

Отставка вызвала широкий резонанс среди военных, волонтеров и экспертов.

В соцсетях обсуждается возможная связь кадровых изменений с мобилизацией.

Одесситы поддержали уволенного министра обороны Федорова

В Одессе утром прошла акция в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова, объявившего накануне о своей отставке. Участники собрались на улице Дерибасовской, чтобы выразить поддержку эксминистру. Подобные акции прошли в Киеве, Львове, Хмельницком, Ивано-Франковске и других городах Украины.

Добавим, что 15 июля Михаил Федоров сообщил, что уходит с поста министра обороны.

Кстати, после встречи фракции «Слуга народа» с Президентом Украины народные депутаты сообщили, что Владимир Зеленский планирует предложить возглавить Министерство обороны нынешнему главе МВД Игорю Клименко.

Президент объяснил увольнение Федорова «непреодолимыми противоречиями» с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским.

Напомним, что отставка вызвала широкий резонанс среди военных, волонтеров и экспертов. В соцсетях обсуждается возможная связь кадровых изменений с мобилизацией, однако официального подтверждения этому нет.