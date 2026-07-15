Ключевые моменты:

Водяная мельница работает еще со времен графов.

Здесь до сих пор мелют зерно для местных жителей.

Муку используют для куличей и свадебных караваев.

Рядом сохранились уникальные памятники Подолья.

Чтобы увидеть, как сегодня работает старинная мельница в Шершенцах на севере Одесской области, журналистка «Одесской жизни» Любовь Кузьменко побывала на месте, пообщалась с заведующим мельницей Григорием Бурмистром и краеведом Людмилой Александровой. Материал основан на их рассказах, собственных наблюдениях и сведениях о культурном наследии региона. В частности, упомянутый в статье хлеб «на черене» входит в перечень элементов нематериального культурного наследия Одесской области.

Как вода вращала жизнь местных жителей

Когда говорят о туризме в Одесской области, обычно представляют морской прибой и шумную Дерибасовскую. Однако настоящая магия края скрывается далеко от пляжей — на севере, где степь сменяется скалистыми обрывами и густыми лесами. Именно здесь, в долине реки Белочи, расположено село Шершенцы, где до сих пор оживает история Подолья. Главная достопримечательность этого места — старинная водяная мельница, которая, несмотря на почтенный возраст, продолжает исправно служить людям, сохраняя тайны графских времен и легенды о мельнике-чародее.

Если спуститься с холма к самой воде, сразу замечаешь массивное здание из старого камня и потемневшего дерева. Это и есть та самая водяная мельница. В XVIII–XIX веках местные жители называли реку Белочи «Золотой». Нет, золото здесь не искали. Такое название она получила благодаря зерну — пшенице, ржи и кукурузе. Река кормила весь регион, ведь вдоль ее течения одна за другой стояли мельницы. Муки хватало не только для соседних хуторов, но и для целых уездов.

Мельница в Шершенцах принадлежала графу Сумарокову-Эльстону. Он владел двумя тысячами гектаров земли и имел целых 13 мельниц. На местных водоемах работал целый каскад таких сооружений, а этот объект сохранился как «седьмая мельница графа».

Когда-то сюда вела чумацкая дорога. С самого утра у мельницы выстраивалась длинная очередь из повозок, запряженных волами и лошадьми. Люди съезжались отовсюду и привозили мешки с зерном.

В те времена мельница была не просто мукомольным производством. Это был и сельский клуб, и место для общения. Пока жернова медленно перемалывали зерно, крестьяне успевали обсудить всё на свете: цены на базарах, погоду, виды на урожай, новости из больших городов и, конечно, посплетничать. Под шум воды и стук деревянных шестерен люди спорили, мирились, влюблялись и создавали местные легенды. Благодаря мельнице в селе активно развивались пекарни, пивоварни и торговля — она буквально держала на себе всю местную экономику.

Колесо не крутится, но мельница работает

Заведующий мельницей Григорий Бурмистр рассказывает, что в 1960-х годах советская власть решила модернизировать здание. Сюда завезли мощное промышленное оборудование: электродвигатели, вальцы и сложные системы валов.

Снаружи это по-прежнему красивое историческое сооружение из местного известняка. Но водяное колесо здесь больше не вращается. Река Белочи со временем обмелела и изменила русло, поэтому мельницу полностью перевели на электричество.

Самое интересное — внутри. Зайдя в помещение, вы почувствуете характерный запах свежего зерна и пыли, который не менялся здесь десятилетиями. Здесь до сих пор полностью сохранилась и работает инфраструктура шестидесятых годов. Это уже не просто каменные жернова, а целая фабрика с транспортёрными лентами, крупными промышленными машинами и системами, очищающими и калибрующими зерно.

Зерно лучше молоть, когда цветут яблони

Старинная мельница продолжает работать. О ней заботится общество «Маяк» во главе с Викторией Добрянской. Краевед Людмила Александрова говорит, что сооружение и сегодня приносит людям пользу: владельцы паёв мелют здесь зерно, давят подсолнечное масло и делают крупу. Это обходится значительно дешевле, чем покупать всё в магазине.

Сюда приезжают жители всех окрестных сёл: Алексеевки, Загниткова, Котовцев. Люди довольны, потому что это позволяет иметь всё своё и ни от кого не зависеть.

Пани Людмила вспоминает пословицу предков: «Лучше иметь и дать, чем просить». А ещё старики говорили, что лучшая мука получается, если молоть зерно тогда, когда цветут яблони.

Работа под заказ и хлеб «на черене»

— Раньше каждая большая семья делала запасы муки на полгода или даже на год вперёд, потому что хлеб пекли каждую неделю в больших домашних печах, — рассказывает Григорий Бурмистр. — До войны желающих смолоть зерно было немало, а сейчас людей стало меньше. Да и потребность в тоннах муки для каждого двора постепенно исчезает.

Из-за этого оборудование шестидесятых годов запускают только тогда, когда набирается достаточное количество заказов. Обычно мельница работает один-два дня в неделю. Чаще всего сейчас здесь делают дерть и корма для домашнего скота.

Однако местные хозяйки по-прежнему придерживаются традиций. Они привозят сюда зерно, чтобы получить домашнюю муку для особых праздников. На Кодымщине это принципиальный вопрос: пасхальные куличи, свадебные караваи и знаменитый местный хлеб «на черене» (который, кстати, признан нематериальным культурным наследием Одесской области) должны выпекаться только из такой муки.

«Башки», стены без цемента и казацкие кресты

Мельница — далеко не единственное, ради чего стоит приехать в Шершенцы. Здесь сохранились старинная панская усадьба и каменный колодец с большими корытами для стирки, где вода проходит естественную фильтрацию через пласты известняка.

Прямо в зелёные склоны здесь встроены полукруглые каменные сооружения — «башки» — подвалы, внутри которых круглый год прохладно, поэтому даже в жару в них не скисает молоко.

Ещё одна особенность Шершенцев — каменные ограды сухой кладки. Эти седые, поросшие мхом стены тянутся вдоль всего села.

На окраине Шершенцев находятся старые кладбища, где стоят высеченные из цельного камня казацкие кресты XVII века. Они давно покрылись лишайником, а надписи на них почти полностью стерлись от дождей и ветров.

…Мир меняется стремительно, и многие аутентичные места просто исчезают. Но пока в долине Белочи всё ещё стоят старинная водяная мельница, казацкие кресты и сохраняются каменные ограды.

Легенда о мельнике Любомире и его белой магии

Старожилы Шершенцев до сих пор помнят истории, которые в детстве рассказывали им деды. Самая известная из них — о мельнике Любомире.

Говорят, он появился в селе внезапно, и никто не знал, откуда пришёл.

Поскольку мельницы всегда строили на отшибе, возле воды и плотин (а там, по поверьям, любила водиться всякая нечисть), Любомира считали человеком необычным. Крестьяне шептались, что он знает тайное слово и умеет договариваться с водяными.

Вообще мельников побаивались, ведь работа в одиночестве среди шумящей воды казалась мистической. Но Любомира уважали. О нём говорили, что он мог просто растереть горсть зерна в ладони и сразу сказать, каким получится хлеб. Он умел так настроить жернова, что мука выходила нежной, словно шёлк, и никогда не подгорала во время помола.

Местные жители верят, что он так сильно любил свою мельницу, что его душа осталась там. Рыбаки, которые засиживались с удочками на Белочи глубокой ночью, клялись, что слышали странные вещи. Будто внутри пустой мельницы вдруг начинали тихо гудеть жернова, а в щелях окон мерцал слабый огонёк свечи. Словно старый мельник до сих пор приходит проверить, всё ли на месте и не пересохла ли его река.

Ранее мы рассказывали о голубцах из Шершенцев: чем они заинтересовали известного шеф-повара Евгения Клопотенко.

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