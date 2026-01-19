Ключевые моменты:

Уровень магнитной активности снизится до Kp-3-4, но полностью не нормализуется.

Магнитная буря уровня G1 сохраняется из-за повышенной скорости солнечного ветра.

Возможны головные боли, апатия, упадок сил у метеозависимых.

Прогноз магнитной бури на 19 января

По данным British Geological Survey, на 19 января ожидается продолжение слабой магнитной бури уровня G1. Это соответствует Kp-индексу 5, что указывает на умеренные геомагнитные колебания. При этом в течение дня активность начнёт снижаться до уровня Kp-3-4, но состояние поля всё ещё не будет стабильным.

Буря вызвана повышенной скоростью солнечного ветра, и при сохранении этих условий возможно её затяжное действие. Важно помнить, что такие колебания влияют не только на технику и связь, но и на самочувствие людей.

Кому стоит быть особенно внимательными

Чаще всего на магнитные бури реагируют:

люди с болезнями сердца и сосудов;

гипертоники и гипотоники;

метеочувствительные и пожилые;

беременные и те, кто испытывает стресс или переутомление;

люди с нарушениями сна и хронической усталостью.

Как снизить влияние магнитных бурь

Чтобы чувствовать себя лучше в период геомагнитной нестабильности, врачи советуют:

Наладить сон: спать не менее 7–8 часов.

Пить воду: не забывайте о водном балансе в течение дня.

Питание: предпочтение — лёгкой пище, избегать алкоголя и кофеина.

Минимизировать стресс: больше отдыхать, избегать переутомления.

Также полезно ограничить информационную перегрузку, сократить время у экранов и чаще выходить на свежий воздух.

Читайте также: Замерзшие лапки и ледяные ловушки: орнитолог рассказал, как спасти лебедей под Одессой