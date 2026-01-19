Ключевые моменты:

  • Уровень магнитной активности снизится до Kp-3-4, но полностью не нормализуется.
  • Магнитная буря уровня G1 сохраняется из-за повышенной скорости солнечного ветра.
  • Возможны головные боли, апатия, упадок сил у метеозависимых.

Прогноз магнитной бури на 19 января

По данным British Geological Survey, на 19 января ожидается продолжение слабой магнитной бури уровня G1. Это соответствует Kp-индексу 5, что указывает на умеренные геомагнитные колебания. При этом в течение дня активность начнёт снижаться до уровня Kp-3-4, но состояние поля всё ещё не будет стабильным.

Буря вызвана повышенной скоростью солнечного ветра, и при сохранении этих условий возможно её затяжное действие. Важно помнить, что такие колебания влияют не только на технику и связь, но и на самочувствие людей.

Кому стоит быть особенно внимательными

Чаще всего на магнитные бури реагируют:

  • люди с болезнями сердца и сосудов;
  • гипертоники и гипотоники;
  • метеочувствительные и пожилые;
  • беременные и те, кто испытывает стресс или переутомление;
  • люди с нарушениями сна и хронической усталостью.

Как снизить влияние магнитных бурь

Чтобы чувствовать себя лучше в период геомагнитной нестабильности, врачи советуют:

  • Наладить сон: спать не менее 7–8 часов.
  • Пить воду: не забывайте о водном балансе в течение дня.
  • Питание: предпочтение — лёгкой пище, избегать алкоголя и кофеина.
  • Минимизировать стресс: больше отдыхать, избегать переутомления.

Также полезно ограничить информационную перегрузку, сократить время у экранов и чаще выходить на свежий воздух.

