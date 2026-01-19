Ключевые моменты:
- Уровень магнитной активности снизится до Kp-3-4, но полностью не нормализуется.
- Магнитная буря уровня G1 сохраняется из-за повышенной скорости солнечного ветра.
- Возможны головные боли, апатия, упадок сил у метеозависимых.
Прогноз магнитной бури на 19 января
По данным British Geological Survey, на 19 января ожидается продолжение слабой магнитной бури уровня G1. Это соответствует Kp-индексу 5, что указывает на умеренные геомагнитные колебания. При этом в течение дня активность начнёт снижаться до уровня Kp-3-4, но состояние поля всё ещё не будет стабильным.
Буря вызвана повышенной скоростью солнечного ветра, и при сохранении этих условий возможно её затяжное действие. Важно помнить, что такие колебания влияют не только на технику и связь, но и на самочувствие людей.
Кому стоит быть особенно внимательными
Чаще всего на магнитные бури реагируют:
- люди с болезнями сердца и сосудов;
- гипертоники и гипотоники;
- метеочувствительные и пожилые;
- беременные и те, кто испытывает стресс или переутомление;
- люди с нарушениями сна и хронической усталостью.
Как снизить влияние магнитных бурь
Чтобы чувствовать себя лучше в период геомагнитной нестабильности, врачи советуют:
- Наладить сон: спать не менее 7–8 часов.
- Пить воду: не забывайте о водном балансе в течение дня.
- Питание: предпочтение — лёгкой пище, избегать алкоголя и кофеина.
- Минимизировать стресс: больше отдыхать, избегать переутомления.
Также полезно ограничить информационную перегрузку, сократить время у экранов и чаще выходить на свежий воздух.
