Как чувствуют себя водоплавающие птицы вблизи Одессы
В окрестностях Одессы, у одного из водоемов, местные жители заметили около 50 зимующих водоплавающих птиц. Среди них — лебедь-кликун, редкий мигрирующий гость из севера, и утки-кряквы. Преимущественно это здоровые взрослые особи, но есть и молодые, у некоторых из которых появились признаки обморожения лап.
По словам орнитолога Одесского зоопарка Виктора Пилюги, большинство птиц находятся в нормальном состоянии: они способны к полету и просто отдыхают на льду. Однако, из-за понижения температуры, площадь незамерзшей воды начала сокращаться, что делает зимование птиц более сложным.
Как помочь лебедям и уткам зимой
Эксперт советует подкармливать пернатых зерновыми культурами: пшеницей, овсом, кукурузой, горохом и ячменем. Особенно полезным будет сено люцерны для лебедей — оно близко к их естественному рациону.
Важно: не бросайте хлеб — он вреден для пищеварения птиц.
Если лед крепкий, корм можно выкладывать ближе к птицам. Если есть риск провалиться — оставляйте еду с берега.
Когда нужно вмешательство
Если вы заметили у птицы проблемы с передвижением, сильную хромоту или вялость — ее стоит аккуратно переместить в тёплое помещение, обеспечить воду и корм, и по возможности — связаться с ветеринарами или зоозащитниками.
Ключевым фактором выживания зимой для водоплавающих птиц остается открытая вода. Если водоем полностью замерз, специалисты рекомендуют делать проруби диаметром около 50 см, чтобы обеспечить доступ к воде.
Напомним, что ночь на 17 января стала рекордно холодной для нынешнего сезона для Одесской области. Впервые в этом зимнем сезоне 2025-2026 годов температура ночью на всех метеостанциях области опустилась ниже -10 °C.