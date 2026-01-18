Ключевые моменты:

У побережья зимуют около 50 птиц, в том числе лебеди-кликуны и утки-кряквы.

Часть птиц получила небольшие обморожения, но в целом они сохраняют способность летать.

Орнитолог рекомендует подкармливать птиц зерновыми.

Как чувствуют себя водоплавающие птицы вблизи Одессы

В окрестностях Одессы, у одного из водоемов, местные жители заметили около 50 зимующих водоплавающих птиц. Среди них — лебедь-кликун, редкий мигрирующий гость из севера, и утки-кряквы. Преимущественно это здоровые взрослые особи, но есть и молодые, у некоторых из которых появились признаки обморожения лап.

По словам орнитолога Одесского зоопарка Виктора Пилюги, большинство птиц находятся в нормальном состоянии: они способны к полету и просто отдыхают на льду. Однако, из-за понижения температуры, площадь незамерзшей воды начала сокращаться, что делает зимование птиц более сложным.

Читайте также: Почему слониха Венди замерзает в Одессе и причем здесь котел за 5 миллионов гривен

Как помочь лебедям и уткам зимой

Эксперт советует подкармливать пернатых зерновыми культурами: пшеницей, овсом, кукурузой, горохом и ячменем. Особенно полезным будет сено люцерны для лебедей — оно близко к их естественному рациону.

Важно: не бросайте хлеб — он вреден для пищеварения птиц.

Если лед крепкий, корм можно выкладывать ближе к птицам. Если есть риск провалиться — оставляйте еду с берега.

Когда нужно вмешательство

Если вы заметили у птицы проблемы с передвижением, сильную хромоту или вялость — ее стоит аккуратно переместить в тёплое помещение, обеспечить воду и корм, и по возможности — связаться с ветеринарами или зоозащитниками.

Ключевым фактором выживания зимой для водоплавающих птиц остается открытая вода. Если водоем полностью замерз, специалисты рекомендуют делать проруби диаметром около 50 см, чтобы обеспечить доступ к воде.

Напомним, что ночь на 17 января стала рекордно холодной для нынешнего сезона для Одесской области. Впервые в этом зимнем сезоне 2025-2026 годов температура ночью на всех метеостанциях области опустилась ниже -10 °C.