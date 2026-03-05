Ключевые моменты:

5 марта умеренная буря Kp=4. Пик – утро.

Головная боль, усталость, давление.

Советы: избегайте стресса, меньше нагрузок, пейте воду, спите хорошо.

Магнитные бури 5 марта

5 марта Землю накроет умеренная магнитная буря – настоящее «космическое дыхание» от Солнца! Астрономы NASA зафиксировали корональный выброс массы, который вместе с потоком скоростного солнечного ветра поднимет геомагнитную активность. Пик придется на утро, так что готовьтесь к неожиданным «гостям» из космоса.

Уровень Kp=4 означает умеренную бурю: возможны кратковременные перебои в радиосвязи, погрешности GPS и слабые колебания электросетей в высоких широтах. Для Украины и большинства регионов влияние будет минимальным, но бдительность не помешает.

На самочувствие тоже повлияет?

Хотя буря не угрожает здоровью направления, чувствительные люди могут почувствовать головную боль, усталость, сонливость или скачки давления – особенно с сердечно-сосудистыми проблемами. Медики советуют: избегайте стресса, не перегружайтесь физически, пейте больше воды и ложитесь вовремя спать.

