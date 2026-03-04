Ключевые моменты:

За последние сутки на Солнце произошла одна вспышка класса С — она практически не влияет на Землю.

Прогнозируемый К-индекс — 3,7 (зеленый уровень), что соответствует слабым геомагнитным колебаниям.

Магнитная буря 4 марта: прогноз

По данным Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, 4 марта ожидается солнечная активность с К-индексом 3,7. Это зеленый уровень — слабые магнитные бури, которые считаются безопасными.

Геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до умеренно активного состояния. Солнечная активность остается низкой, однако сохраняется вероятность вспышек M-класса. Вероятность небольшого геомагнитного шторма оценивается в 30%.

Что такое магнитная буря и как она возникает

Магнитная буря возникает из-за вспышек и взрывов на Солнце. Во время таких процессов в космос выбрасывается большое количество заряженных частиц — протонов и электронов. Достигнув магнитосферы Земли, они вызывают геомагнитные колебания.

Силу бурь измеряют с помощью К-индекса:

К-индекс 1–4 — слабые колебания, которые большинство людей не замечает.

К-индекс 5 и выше — сильные бури (красный уровень), способные влиять на самочувствие и работу техники.

При К-индексе 7–8 возможно появление полярных сияний, а также перебои в работе связи, спутников и радиочастот.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Даже слабые геомагнитные колебания могут сказаться на метеозависимых людях, особенно на тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями или имеет ослабленный иммунитет.

Возможные симптомы:

головная боль

нарушение сна

быстрая утомляемость

перепады настроения

Традиционные советы — употреблять более легкую пищу, не злоупотреблять алкоголем и энергетическими напитками, больше бывать на свежем воздухе и пить соки или травяные настои. Болеющим стоит позаботиться о том, чтобы в домашних аптечках был запас нужного лекарства.

В целом 4 марта ситуация останется спокойной, однако людям, чувствительным к изменениям погоды, стоит внимательнее отнестись к своему самочувствию.

Напомним, сегодня, 4 марта, часть Одессы и Одесского района останется без электроэнергии. Отключение связано со срочными ремонтными работами на энергосетях.