Ключевые моменты:

Планируется добавить детей семьям защитников Украины для бесплатной стоматологии.

Отдельные средства не предусмотрены: сначала добавить категорию, собрать статистику, а затем принять решение.

Что планируют изменить

На заседании комиссии по транспорту и дорожному хозяйству Одесского городского совета предложили внести изменения в городскую программу, чтобы больше детей могли получать бесплатное лечение зубов.

В настоящее время программа действует для детей с инвалидностью, из многодетных и малообеспеченных семей, сирот, детей-сирот без родительской опеки и других уязвимых групп. В планах включить еще одну ключевую категорию — детей, чьи родители принимают или участвовали в защите Украины, а также погибших или умерших из-за войны.

В департаменте здравоохранения отметили, что инициатива появилась из-за многочисленных обращений от семей военных. Правда, все зависит от финансирования. Ведь отдельные средства расширения программы еще не предусмотрены, поскольку невозможно точно оценить количество новых получателей услуг. Соответственно, сначала хотят добавить категорию, а затем посмотреть на реальные показатели. То есть должностные лица будут собирать полную статистику за 2025 год: количество детей, воспользовавшихся услугами, наличие финансов и фактические расходы. И только потом будет принято решение.

