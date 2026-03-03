Ключевые моменты:

3 марта прогнозируется усиление магнитной активности – возможны кратковременные магнитные бури.

Влияние особенно заметно у метеочувствительных людей, а также тех, кто страдает от проблем с сердцем и давлением.

Врачи советуют отдых, избегать стрессов, уменьшить физические нагрузки и следить за давлением.

Прогноз магнитной активности на 3 марта 2026

По данным космических служб, сегодня, 3 марта 2026 года, ожидается повышение геомагнитной активности до умеренных уровней (K-индекс 4-5) с возможными всплесками. Это означает, что на дневном графике могут появиться короткие магнитные бури средней силы – особенно в период с утра до первой половины дня.

Такая активность связана с взаимодействием солнечного ветра с магнитосферой Земли – высокоэнергетические частицы воздействуют на магнитное поле, что отражается на показателях в ионосфере.

Что такое магнитные бури и почему они опасны

Магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками или выбросами на Солнце. Во время таких событий наблюдаются резкие колебания магнитных полей, которые могут влиять на людей и технику:

Возможные эффекты:

дискомфорт, головная боль, слабость, изменение давления;

нарушение сна и раздражительность;

усиление сердцебиения и нестабильность артериального давления;

влияние на работу навигационных и радиосистем, связь.

Чаще всего магнитные бури заметны именно в первые часы после начала активности и ослабевают к вечеру.

Также напомним, что сегодня значительная часть Одессы и прилегающих населенных пунктов останется без воды

Как защитить себя во время магнитных бурь – советы врачей

Если прогнозируется магнитная активность, медики рекомендуют:

по возможности снизить физические нагрузки;

избегать стрессов и резких эмоциональных перепадов;

контролировать артериальное давление и иметь под рукой препараты, если они выписаны врачом;

отказаться от крепкого кофе и энергетиков в пиковые часы активности;

больше отдыхать и не планировать напряженные дела;

при плохом самочувствии – не откладывать визит к врачу.

Особенно важно соблюдать эти рекомендации людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, мигренями и нарушениями сна.