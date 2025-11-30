Ключевые моменты:

Солнечная активность 30 ноября остается низкой.

Прогнозируется слабая активность магнитосферы — К-индекс 3.

Сильных последствий для здоровья и техники не ожидается.

Прогноз магнитных бурь на 30 ноября

Специалисты отмечают, что за последние сутки Солнце было относительно спокойным. По данным Meteoprog.UA, зафиксированы восемь небольших вспышек класса C, которые почти не влияют на Землю, и три вспышки класса M. Самая мощная из них достигла уровня М6, но и она не несёт особой угрозы.

Ученые прогнозируют магнитную активность на уровне К-индекса 3. Это относится к так называемому «зеленому уровню» — слабым, практически незаметным для человека магнитным колебаниям.

Магнитная буря возникает из-за вспышек на Солнце, когда в космос выбрасываются заряженные частицы. Достигнув Земли, они взаимодействуют с магнитным полем планеты и вызывают колебания, которые иногда могут влиять на самочувствие людей и работу техники.

К-индекс помогает оценить силу таких бурь:

К-индекс 1–4 — слабые, почти незаметные колебания;

К-индекс 5 и выше — бури красного уровня, которые могут ухудшать самочувствие и нарушать работу связи;

К-индекс 7–8 — возможны полярные сияния.

Как пережить магнитные бури без дискомфорта

Чтобы легче переносить даже слабые магнитные колебания, врачи советуют:

соблюдать режим сна и питания;

избегать жирной, острой и солёной пищи, алкоголя, уменьшить употребление кофе;

пить больше воды и травяных чаёв;

гулять на свежем воздухе, но не находиться под прямым солнцем;

выполнять легкие физические упражнения;

избегать стресса и конфликтов;

людям с хроническими заболеваниями — иметь под рукой необходимые препараты и больше отдыхать.

