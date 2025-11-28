Ключевые моменты:
- По данным служб космической погоды, геомагнитная обстановка останется стабильной.
- Прогнозируется солнечная активность с К-индексом 4 — умеренные магнитные колебания.
Геомагнитная обстановка 28 ноября 2025 года
По данным официальных центров мониторинга космической погоды, включая NOAA Space Weather Prediction Center, 28 ноября 2025 года ожидается стабильная геомагнитная ситуация. Магнитосфера Земли будет находиться в диапазоне «средне возмущенного», что соответствует Kp-индексу 4. Такой уровень считается безопасным для большинства людей, но может отразиться на самочувствии метеочувствительных людей.
Возможные симптомы включают:
- головные боли и мигрени,
- перепады давления,
- ухудшение общего состояния и настроения,
- повышенную утомляемость и проблемы со сном.
Специалисты советуют в такие дни придерживаться спокойного режима, избегать лишнего стресса и перегрузок, высыпаться и иметь при себе необходимые лекарства. Прогнозы солнечной активности могут меняться, поскольку процессы на Солнце непредсказуемы.
