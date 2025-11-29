Ключевые моменты:

Геомагнитная ситуация стабильна с возможными слабыми колебаниями и незначительным риском магнитных штормов.

За последние 24 часа солнечная активность низкая, без существенных вспышек, но с небольшой вероятностью класса М.

Возможные вспышки на Солнце

День будет без существенных геомагнитных вспышек. Ведь за последние 24 часа солнечная активность оставалась низкой.

Добавим, солнечная активность будет низкой, однако с небольшой вероятностью вспышек класса М.

Прогноз солнечной активности

Вероятность малого геомагнитного шторма – 10%.

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%.

Вероятность вспышки класса М – 15%.

Вероятность вспышки класса X – 1%.

Количество солнечных пятен – 22.

Напомним, во время геомагнитных вспышек важно поддерживать спокойствие, избегать стресса и чрезмерных нагрузок, чтобы минимизировать влияние на самочувствие.

Также следует пойти достаточно воды, есть легкую пищу с фруктами, овощами и ягодами, избегать алкоголя, курения и тяжелой пищи. Проводите время на свежем воздухе, занимайтесь легкой гимнастикой или прогулками.

