Ключевые моменты:
- Геомагнитная ситуация стабильна с возможными слабыми колебаниями и незначительным риском магнитных штормов.
- За последние 24 часа солнечная активность низкая, без существенных вспышек, но с небольшой вероятностью класса М.
Возможные вспышки на Солнце
День будет без существенных геомагнитных вспышек. Ведь за последние 24 часа солнечная активность оставалась низкой.
Добавим, солнечная активность будет низкой, однако с небольшой вероятностью вспышек класса М.
Прогноз солнечной активности
- Вероятность малого геомагнитного шторма – 10%.
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%.
- Вероятность вспышки класса М – 15%.
- Вероятность вспышки класса X – 1%.
- Количество солнечных пятен – 22.
Напомним, во время геомагнитных вспышек важно поддерживать спокойствие, избегать стресса и чрезмерных нагрузок, чтобы минимизировать влияние на самочувствие.
Также следует пойти достаточно воды, есть легкую пищу с фруктами, овощами и ягодами, избегать алкоголя, курения и тяжелой пищи. Проводите время на свежем воздухе, занимайтесь легкой гимнастикой или прогулками.
