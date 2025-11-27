Ключевые моменты:

Вероятность магнитной бури — около 25%.

Уровень возмущения ожидается в пределах Kp 4–5.

Прогноз геомагнитной активности на 27 ноября

В четверг специалисты прогнозируют нестабильное состояние магнитного поля Земли — от спокойного уровня до лёгкого геомагнитного шторма. Солнечная активность останется низкой, но ученые не исключают вероятность М-вспышек. Магнитосфера может колебаться в диапазоне 4–5 баллов по шкале Kp, что соответствует умеренным или более заметным возмущениям.

Магнитные бури возникают, когда к Земле приходят потоки заряженных частиц от Солнца. Чаще всего это происходит после корональных выбросов массы. Когда такие потоки достигают нашей планеты, магнитосфера резко реагирует, что и фиксируется по шкале Kp:

Kp 3–4 — умеренные колебания, слабый дискомфорт возможен у метеочувствительных людей.

Kp 5–7 и выше — сильные бури, способные влиять на здоровье и работу техники.

Кто чувствует магнитные бури сильнее и как снизить их влияние

К группе риска относятся:

люди с заболеваниями сердца и сосудов;

гипертоники;

метеочувствительные люди;

пожилые;

пациенты с хроническими неврологическими или эндокринными нарушениями.

Как снизить влияние магнитных бурь

Магнитные бури — естественное явление, но внимательность к самочувствию помогает легче перенести периоды космических возмущений. Врачи рекомендуют:

высыпаться и избегать стрессов;

больше бывать на свежем воздухе;

пить достаточно воды и не перегружать организм;

строго соблюдать назначенные медикаменты;

следить за прогнозами космической погоды.

