Ключевые моменты:
- Вероятность магнитной бури — около 25%.
- Уровень возмущения ожидается в пределах Kp 4–5.
Прогноз геомагнитной активности на 27 ноября
В четверг специалисты прогнозируют нестабильное состояние магнитного поля Земли — от спокойного уровня до лёгкого геомагнитного шторма. Солнечная активность останется низкой, но ученые не исключают вероятность М-вспышек. Магнитосфера может колебаться в диапазоне 4–5 баллов по шкале Kp, что соответствует умеренным или более заметным возмущениям.
Магнитные бури возникают, когда к Земле приходят потоки заряженных частиц от Солнца. Чаще всего это происходит после корональных выбросов массы. Когда такие потоки достигают нашей планеты, магнитосфера резко реагирует, что и фиксируется по шкале Kp:
- Kp 3–4 — умеренные колебания, слабый дискомфорт возможен у метеочувствительных людей.
- Kp 5–7 и выше — сильные бури, способные влиять на здоровье и работу техники.
Кто чувствует магнитные бури сильнее и как снизить их влияние
К группе риска относятся:
- люди с заболеваниями сердца и сосудов;
- гипертоники;
- метеочувствительные люди;
- пожилые;
- пациенты с хроническими неврологическими или эндокринными нарушениями.
Как снизить влияние магнитных бурь
Магнитные бури — естественное явление, но внимательность к самочувствию помогает легче перенести периоды космических возмущений. Врачи рекомендуют:
- высыпаться и избегать стрессов;
- больше бывать на свежем воздухе;
- пить достаточно воды и не перегружать организм;
- строго соблюдать назначенные медикаменты;
- следить за прогнозами космической погоды.
