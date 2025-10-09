Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтого) опасности.
В течение суток 10 октября в Одессе ожидаются ветер северо-западный, 15-20 м/с, утром и днем — незначительный дождь.
Прогноз погоды в Одессе на 10 октября
Облачно. Небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 10-12°С, днем 14-16°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 10 октября
Облачно. Небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 7-12°С, днем 12-17°С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
