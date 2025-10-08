Ключевые моменты:

Проекты предусматривают ремонт коллектора, латание аварийных участков и переброску воды из буферного пруда на Балковской в дождевой коллектор на улице Щеголева.

Депутат призвал искать финансирование из государственного бюджета и международных доноров и безотлагательно разработать проект углубления ставка.

Подробности проекта

Еще в 2023 году коммунальщики и инженеры подготовили два проекта по модернизации дренажной системы на Пересыпи и Балковской. Они предусматривали комплексное техническое обслуживание старого коллектора: очистку, замену пластиковыми трубами и латание участков длиной 733 и 830 метров. Согласно расчетам, это позволило бы перебрасывать излишки воды из буферного пруда на Балковской в дождевой коллектор на Щеголева и избежать затопления улиц во время ливней. Об этом во время последнего заседания сессии Одесского городского совета напомнил депутат Петр Обухов.

Кроме того, еще в 2021 году была озвучена инициатива углубить буферный пруд на Балковской на три метра, что увеличило бы его объем на 75 000 кубометров воды. Однако проектирование и оценка стоимости работ так и не начались.

«Городской совет должен вернуться к этим разработкам и найти источники финансирования — из государственного бюджета или европейских программ. Также необходимо незамедлительно заказать проект углубления буферного пруда», — подчеркнул Обухов.

