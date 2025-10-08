Ключевые моменты:

Профильная комиссия горсовета поддержала корректировку программы соцподдержки

Распределение средств утвердят на внеочередной сессии горсовета

Как распределят средства

После масштабного наводнения, которое охватило Одессу 30 сентября, Комиссия по вопросам социальной политики и труда единогласно поддержала увеличение фонда соцпомощи на 126,3 млн грн. Эти средства должны пойти на компенсации жителям, чье жилье пострадало во время ливня.

Руководительница департамента труда и социальной защиты пояснила, что размеры выплат составят до 87,6 тыс. грн для владельцев квартир и до 198 тыс. грн для владельцев частных домов. Исходя из этих норм, определили потребность каждого района:

Киевский район: дополнительно 49,9 млн грн (общий объем — 52 млн грн)

Хаджибейский: +28,7 млн грн (всего 32,7 млн грн)

Приморський: +9,6 млн грн (разом 13,6 млн грн)

Пересыпский: +38,1 млн грн (против первоначальных 4 млн грн)

Окончательное решение о выделении средств будет вынесено на внеочередную сессию горсовета 8 октября.

