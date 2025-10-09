Ключевые моменты:

  • Имеющиеся 12 метеостанций не обеспечивают точное прогнозирование количества осадков.
  • Городские власти готовят техническое задание и будут обращаться к городам-побратимам за поддержкой

Что планируют делать

На рабочей встрече обсудили недостатки системы метеопрогнозирования, которые оказались критическими во время ливня 30 сентября. Директор Гидрометцентра Черного и Азовского морей Виктор Ситов объяснил, что 12 имеющихся метеостанций фиксируют облачность, но не позволяют точно спрогнозировать количество осадков.

«Южный регион, особенно прибрежные города, нуждаются в современных локаторах — таких, как установленные во Львове и Киевской области. Финское оборудование с радиусом действия до 300 км охватило бы весь юг вплоть до Винницкой области и позволило бы точно определять количество осадков, их локализацию и, возможно, даже предотвращать трагедии», — подчеркнул Сытов.

Директор отметил, что о необходимости такого дорогого, но критически важного оборудования уже докладывали центральным органам власти. 

По результатам встречи мэр города поручил профильным подразделениям подготовить техническую спецификацию и обоснование установки локатора. Он также планирует обратиться к городам-побратимам за финансовой поддержкой инициативы.

Читайте также:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме