Смерть выдающегося одессита и землетрясение: главные новости Одессы за 17 января

В понедельник, 17 января 2022 года «Одесская Жизнь» сообщала о таких важных событиях Одессы и области.
Мы дали недельный прогноз погоды, в том числе и на Крещение
Сообщили, что до Одесской области дошли отголоски румынского землетрясения
и об ужасном случае вощле пункта обогрева на Куликовом поле: там выбросили в мусорный бак бездомную старушку
Потом показали ключевой одесский перекресток, ожидатющий ремонта: после этого в городе смогут запустить трамвай «Север-Юг»
Рассказали о причине остановки трамваев на 1-й станции Люстдорфской дороги
Сообщили грустную новость о том, что умер старейший одесский врач и писатель Леонид Авербух
Показали квартиру Ирины Билык в Одессе: какие там интерьер и вид из окна
Объяснили, сколько платить за газ, если нет квитанции?
А еще можно ли избежать штрафа за нерастаможенную евробляху и почему в банке могут отказать в кредите
Мы дали список мест где можно будет безопасно и с удобствами окунуться на Крещение
Проинформировали, какие улицы и дома останутся без электричества 18 января и какой в этот день будет погода в Одессе
А еще весь день следили за эпопеей с избранием меры пресечения для Петра Порошенко, которая так ничем и не окончилась
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