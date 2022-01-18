Смерть выдающегося одессита и землетрясение: главные новости Одессы за 17 января

В понедельник, 17 января 2022 года «Одесская Жизнь» сообщала о таких важных событиях Одессы и области.

Мы дали недельный прогноз погоды, в том числе и на Крещение

Сообщили, что до Одесской области дошли отголоски румынского землетрясения

и об ужасном случае вощле пункта обогрева на Куликовом поле: там выбросили в мусорный бак бездомную старушку

Потом показали ключевой одесский перекресток, ожидатющий ремонта: после этого в городе смогут запустить трамвай «Север-Юг»

Рассказали о причине остановки трамваев на 1-й станции Люстдорфской дороги

Сообщили грустную новость о том, что умер старейший одесский врач и писатель Леонид Авербух

Показали квартиру Ирины Билык в Одессе: какие там интерьер и вид из окна

Объяснили, сколько платить за газ, если нет квитанции?

А еще можно ли избежать штрафа за нерастаможенную евробляху и почему в банке могут отказать в кредите

Мы дали список мест где можно будет безопасно и с удобствами окунуться на Крещение

Проинформировали, какие улицы и дома останутся без электричества 18 января и какой в этот день будет погода в Одессе

А еще весь день следили за эпопеей с избранием меры пресечения для Петра Порошенко, которая так ничем и не окончилась

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