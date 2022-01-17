До Одесской области дошли отголоски румынского землетрясения

В воскресенье, 16 января 2022 года в Румынии произошло землетрясение. Его отголоски дошли и до юго-западной части Одесской области.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Согласно приведенным данным, эпицентр землетрясения магнитудой 4,4 находился на территории Румынии, в районе гор Вранча, в 125 км от границы с Украиной, на глубине 138 км.

На территорию Одесской области это землетрясение распространилось без негативных последствий. По информации ГСЧС, никаких обращений от граждан не поступало.

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