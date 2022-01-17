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В Одессе на 1-й станции Люстдорфской дороги стали трамваи – что произошло? (фото)

В Одессе на 1-й станции Люстдорфской дороги стали трамваи – что произошло? (фото)

Утром понедельника, 17 января 2022 года, в Одессе случился дорожный затор на 1-й станции Люстдорфской дороги – в настоящее время здесь остановились все трамваи, которые курсируют в сторону центра города.

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Очевидцем произошедшего стал корреспондент «Одесской жизни».

Как можно заметить на представленных фото, пассажиры трамваев наводняют остановки маршруток.

Отметим, что на данном участке ходят трамваи №3, №13, №26 и №31.

В Одессе стали трамваи2

В Одессе стали трамваи3

В Одессе стали трамваи4

В Одессе стали трамваи5

Предположительно, причиной происшествия стала поломка трамвая.

КП «Одесгорэлектротранс» ситуацию на данный момент не комментирует.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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