В Одессе на 1-й станции Люстдорфской дороги стали трамваи – что произошло? (фото)

Одесский Люстдорф в посленовогоднем настроении: море, ветер, оползневые отметины (фоторепортаж) Посленовогодний Люстдорф, он же Черноморка, встретил сильным ветром и поразительно спокойным морем. А еще такой поразительной тишиной, что если бы не известный пятачок с «центральной» аллеей и множеством магазинов, можно было бы подумать, что все уехали «в город». ПОДРОБНЕЕ

В Одессе выбрали снимок года (фото) Вот уже 19 лет подряд в Одессе выбирают лучшие в году снимки одесских фотографов. В этом году, как и в последние несколько лет, конкурс состоялся во Всеукраинском центре болгарской культуры. ПОДРОБНЕЕ