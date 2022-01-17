В Одессе на 1-й станции Люстдорфской дороги стали трамваи – что произошло? (фото)

Утром понедельника, 17 января 2022 года, в Одессе случился дорожный затор на 1-й станции Люстдорфской дороги – в настоящее время здесь остановились все трамваи, которые курсируют в сторону центра города.
Очевидцем произошедшего стал корреспондент «Одесской жизни».
Как можно заметить на представленных фото, пассажиры трамваев наводняют остановки маршруток.
Отметим, что на данном участке ходят трамваи №3, №13, №26 и №31.
Предположительно, причиной происшествия стала поломка трамвая.
КП «Одесгорэлектротранс» ситуацию на данный момент не комментирует.
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