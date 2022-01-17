Погода в Одессе 18 января: одесситов ждут осадки и сильный ветер?

Во вторник, 18 января 2022 года, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, а также небольшие осадки и порывы ветра.
Прогноз погоды предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе 18 января
18 января в Одессе прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Возможны небольшие осадки.
Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура ночью и днем около 0°C
Погода в Одесской области 18 января
18 января в Одесской области будет:
- Облачно с прояснениями;
- Местами небольшие осадки;
- Ветер северо-западный, 15-20 м/с;
- Температура ночью и днем от 3°C мороза до 2°C тепла.
На автодорогах области ночью и утром видимость во время осадков 1-2 км.
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