Погода в Одессе 18 января: одесситов ждут осадки и сильный ветер?

Погода в Одессе: что обещают синоптики в воскресенье 16 января Завтра, в воскресенье, 16 января 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается не сильно теплая, но и не морозная погода. Осадков синоптики не прогнозируют, передает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 15 января: выходить на улицу опасно В субботу, 15 января 2022 года, синоптики и городские власти Одессы предупреждают о сильных порывах ветра и просят горожан по возможности оставаться дома. ПОДРОБНЕЕ