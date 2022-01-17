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Погода в Одессе 18 января: одесситов ждут осадки и сильный ветер?

Погода в Одессе 18 января: одесситов ждут осадки и сильный ветер?

Во вторник, 18 января 2022 года, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, а также небольшие осадки и порывы ветра.

Рецепты

Прогноз погоды предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе 18 января

18 января в Одессе прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Возможны небольшие осадки.

Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура ночью и днем ​​около 0°C

Погода в Одесской области 18 января

18 января в Одесской области будет:

  • Облачно с прояснениями;
  • Местами небольшие осадки;
  • Ветер северо-западный, 15-20 м/с;
  • Температура ночью и днем ​​от 3°C мороза до 2°C тепла.

На автодорогах области ночью и утром видимость во время осадков 1-2 км.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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