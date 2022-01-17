Новости Одессы и Одесской области

Ремонт Канавы и террористка в аэропорту: главные новости Одессы за воскресение, 16 января

Ремонт Канавы и террористка в аэропорту: главные новости Одессы за воскресение, 16 января

В воскресение, 16 января 2022 года, «Одесская жизнь» писала о таких важных событиях Одессы и Одесской области.

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В городе продолжают борьбу с дрифтерами. Стало известно, что возле Одесского аэропорта появились еще две «берлинские подушки»: остановят ли они гонщиков?

А Одесский Люстдорф пребывает в посленовогоднем настроении. Наш фотокор снял все — и море, и ветер, и оползневые отметины.

Мы рассказали какие большие проекты Общественного бюджета будут реализованы в Одессе в 2022 году?

Пограничники сообщили, что в Одесском аэропорту задержали террористку. Женщину разыскивал Интерпол.

Спасатели сообщили, что возле жилмассива «Радужный» в шалаше сгорел человек.

Мы рассказали, как проходит ремонт одесского Деволановского спуска (Канавы). Там уже часть улицы «залили бетоном».

В Одессе пропала скульптура кота-джентльмена — ее могли похитить или разрушить.

Также стало известно, что девочка-подросток умерла в Одессе от коронавируса.

И напоследок мы поделились очередной «одесской историей», рассказали о  крушении парохода «Святослав» и гибели одесских моряков.

А в заключении сообщили прогноз погоды на 17 января и дали список адресов, по которым в понедельник энергетики запланировали плановое отключение света.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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