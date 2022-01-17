Можно ли избежать штрафа за нерастаможенную евробляху?

Что делать, если нет денег на «растаможку» авто на еврономерах? Можно ли сдать «евробляху» на запчасти, чтобы таможня не оштрафовала? Какие есть законные способы не попасть на штраф?

Давайте разберемся, можно ли избежать штрафа за авто на еврономерах.

Что будет, если сдать авто на еврономерах в разборку?

В социальных сетях активно обсуждают этот вариант. Некоторые люди пишут, что проще сдать «евробляху» на запчасти, потому что таможня не сможет выписать штраф. А если и выпишет, то его можно легко оспорить в суде. Но это не совсем так.

В Таможенном кодексе подобная ситуация четко прописана. За превышение сроков временного ввоза авто на еврономерах более чем на 30 суток, а также за потерю автомобиля или его раскомплектование — штраф 170 тысяч гривен или конфискация. Автомобиль можно ремонтировать и даже полностью разобрать, но это не освободит от ответственности перед таможней.

А если авто на еврономерах угонят? Тоже будет штраф?

В Таможенном кодексе ничего об угоне не сказано. Речь идет только о потере автомобиля и приведении в полную негодность.

Согласно закону, автомобиль на иностранной регистрации нужно вывезти за пределы Украины, когда закончится установленный срок, либо «растаможить». Но существует еще два таможенных режима, в которые можно перевести авто не еврономерах:

режим уничтожения или разрушения

режим отказа в пользу государства

Если «евробляха» будет уничтожена в аварии или из-за действия непреодолимой силы придет в негодность, то срок временного пребывания останавливается. Однако, владелец должен предоставить таможне достаточные доказательства потери или непригодности автомобиля. В такой ситуации таможня разрешает сменить режим с транзитного или временного — на таможенный режим уничтожения. Это значит, что владельца должны освободить от таможенных пошлин.

Что значит отказаться от авто в пользу государства?

Это специальный режим на таможне. Владелец «евробляхи» может отказаться от автомобиля в пользу государства. Тем самым, его освободят от таможенных пошлин и от возможных штрафов за превышение сроков.

Чтобы передать автомобиль государству, без каких-либо условий в свою пользу — нужно написать заявление в таможенный орган. В течение трех дней таможенники должны принять решение. Если они выдают разрешение, то автомобиль перемещают на таможенный склад.

Стоит отметить, что украинцы уже отдают свои «евробляхи» в пользу государства. Это происходит, потому что они не могут или не хотят заниматься «растаможкой». В основном, эти автомобили идут в воинские части.

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Фото: Хвиля, AUTO.RIA

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