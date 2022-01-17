Ирина Билык приобрела квартиру в Одессе: какие там интерьер и вид из окна (фото)

Где живет в Одессе украинская поп-дива Ирина Билык, показали в телепрограмме канала СТБ «Мой секрет». Одесские апартаменты звезды не поражают своими размерами, зато уютные и с великолепным видом на Черное море.

Прихожая

Здесь преобладают светлые тона: серый, бежевый, белый. Дизайн предельно лаконичен и минималистичен. Для вещей предназначен вместительный шкаф-купе напротив входной двери, да зеркало на стене в полный рост – вот и весь интерьер прихожей.

Кухня-гостинная

Кухня и гостиная в квартире представляют собой единое пространство довольно большой площади, наполненное светом и воздухом.

Многие элементы декора подсвечены, также в жилище звезды почти в каждом помещении можно обнаружить мягкую мебель, а на стене обязательно будет телевизор.

Дополнительный свет в гостиной и на кухне создают огромные панорамные окна и даже стол там стеклянный, чтобы не мешать свету наполнять пространство. А у выхода на балкон расположен телескоп.

Расширяет пространство и зеркало внушительных размеров, расположившееся за диваном.

Из декора там присутствует маленький столик с фотографией сына певицы, статуэтками, и другими милыми вещицами.

Учитывая месторасположение своей одесской резиденции, в дизайне присутствуют декоративные элементы на морскую тематику. Так, в комнате для гостей можно обнаружить деревянную модель корабля.

Спальня

В спальне главный элемент интерьера – конечно же большая кровать. Ну и телевизор, куда уж без него. Уютную и даже интимную атмосферу создают подвесные светильники.

Певица призналась, что очень любит свою спальню, ведь в ней она переживает одни из самых приятных моментов жизни: любви, секса и отдыха.

Балкон

Балкон также полноценная часть квартиры Ирины Билык. Ведь с него можно беспрепятственно любоваться морем во всей его красе и многообразных проявлениях. Например, наблюдать за яхтами и людьми на них.

Там же поп-дива с удовольствием загорает, а еще перекрикивается с отдыхающими по-соседству красавчиками.

Кто такая Ирина Билык:

Ирина Билык – поп-певица, звезда украинской сцены, Заслуженная и Народная артистка Украины.

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала интервью с Ириной Билык, в котором та рассказала о материнстве и новом муже.

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По материалам «Обозреватель»; источник изображений — скриншоты с YouTube телеканала СТБ

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