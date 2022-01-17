Вопрос – ответ: сколько платить за газ, если нет квитанции?

В наше время цифровых технологий существует несколько вариантов общения с коммунальными службами. Если, конечно, есть доступ в интернет и потребитель умеет пользоваться современными гаджетами (телефоном, компьютером).

«Одессагаз» не присылает квитанции об оплате, дозвониться по телефонам невозможно. Как узнать сумму, которую необходимо заплатить за газ? Ирина Петровна, г. Одесса»

Если, к примеру, пожилой человек самостоятельно не может воспользоваться необходимой техникой, всегда есть возможность обратиться за помощью к детям, знакомым, соседям. Тем более что зарегистрироваться на соответствующих сайтах и периодически просматривать их можно из любой географической точки.

Личный кабинет на сайте поставщика газа

Это можно сделать на сайте АО «Одессагаз» (odgaz.odessa.ua) или на сайте ООО «Одессагаз-Поставка». На этих сайтах вверху страницы вы найдете кнопку «Особистий кабінет». Нажав на нее, вы перейдете на сайт gasolina-online.com, где необходимо зарегистрироваться.

В Личном кабинете можно узнавать всю необходимую информацию:

номер лицевого счета и EIC-код (код субъекта рынка природного газа);

действующий тариф;

сумму оплаты;

детальную информацию о ежемесячном потреблении газа, начислениях и оплате, остатках на счете потребителя.

Обратите внимание! Вверху справа можно увидеть вкладку «Персональні акаунти». Здесь указаны обе газовые компании. Соответственно, на странице (аккаунте) одного предприятия будут начисления за потребленный газ, на странице (аккаунте) другого предприятия — оплата за распределение газа.

Сайт ГЕРЦ

Данные о начислениях можно узнать на сайте ГЕРЦ(gerc.ua/ua). Если не пользовались этим сервисом ранее, не поздно зарегистрироваться сейчас (тут можно также узнать о начислениях по СДПТ, водоснабжению, электроэнергии).

На главной странице есть вкладка «Коммунальные платежи». Наведите на нее мышку — на обратной стороне вкладки появятся названия нескольких коммунальных предприятий, среди которых надо выбрать «Одесагаз» и «Одесагаз-Постачання». Как правило, после 10-го числа здесь уже имеется вся необходимая информация. Чтобы ознакомиться с ней, нужно ввести в строку номер лицевого счета. После этого на экране появятся две ячейки:

За послуги з розподілу газу АТ «Одесагаз»

Газ по лічильнику ТОВ «Одесагаз-Постачання»

Соответственно, напротив каждой услуги вы увидите сумму оплаты на текущий момент.

Ранее мы рассказывали о том, как связаться с «Одеесагаз-Поставкой».

Другие варианты оплаты за газ

Попытаться дозвониться или же отправить письмо с вопросом на электронный адрес.

«Одессагаз»

Колл-центр: (048) 705-39-09.

Время работы: понедельник — пятница, с 8.30 до 17.30.

Электронная почта: Callcentr@odgaz.odessa.ua

«Одессагаз-Поставка»

Информационная справка (контакт-центр):

0-800-20-10-04 (бесплатно);

(093) 170-36-66 (согласно тарифам вашего оператора).

0-800-20-10-04 (бесплатно); (093) 170-36-66 (согласно тарифам вашего оператора). Время работы: понедельник — пятница, с 8.00 до 19.00.

Электронная почта: postavka@gazpostach.od.ua

Мария Васильева

Ранее мы рассказывали о том, кому необходимо доплатить за газ за прошлые годы?

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