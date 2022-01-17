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Где можно будет безопасно и с удобствами окунуться на Крещение: список мест

Где можно будет безопасно и с удобствами окунуться на Крещение: список мест

В Одессе спасатели оборудуют специальные места для крещенского купания на 3 пляжах. Также там установят палатки, где можно будет переодеться. Такие же места оборудуют и в области.

Рецепты

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Всего обеспечивать безопасность в местах купания на праздник Крещения будут более чем 100 сотрудников ГСЧС.

В Одессе места для купания в праздник Крещения подготовят на таких пляжах:

  • «Лузановка»;
  • «Ланжерон»:
  • пляж на 16-й станции Большого Фонтана.

Кроме спасателей там будут дежурить медики и полицейские.

В Одесской области места организованного купания разместят:

  • в Затоке — 76-й причал Днестровского лимана;
  • на 11-м км автодороги Измаил — Рени — шлюз «Векета»;
  • в селе Пирожная, Кодымского района — в часовне;
  • на Куяльнике;
  • на пруду Косы в одноименном селе Куяльницкой громады;
  • на пруду села Александровка Подольской громады;
  • на пруду села Гидерим Куяльницкой громады;
  • на пруду села Ставки Куяльницкой громады;
  • на речке Кодыма в городе Балта;
  • на речке Савранка в городе Саврань;
  • новый пляж на Южном Буге в городе Саврань;
  • в селе Арчипитовка Любашевской громады;
  • в селе Ясеневое-2 Подольской громады;
  • на реке Днестр в селе Маяки;
  • на Барабойском водохранилище в Теплодаре;
  • в пруду № 1 в Доброславе;
  • возле яхт-клуба в Фонтанке;
  • на Днестровском лимане в Овидиополе;
  • на городском пляже в Южном;
  • на водохранилище в Грибовке;
  • в Ширяевском пруду в Ширяево;
  • в Чогодарском пруду в одноименной громаде;
  • в районе дамбы в селе Андреево-Иваново в одноименной громаде;
  • за пределами села Мирнополье;
  • на источнике в парке им. Пушкина в Болграде;
  • на пруду в 500 м от Тарутино.

Всего в регионе будет 33 поста спасателей, сотрудники ГСЧС задействуют 7 лодок и больше 100 человек.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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