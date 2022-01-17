Где можно будет безопасно и с удобствами окунуться на Крещение: список мест

В Одессе спасатели оборудуют специальные места для крещенского купания на 3 пляжах. Также там установят палатки, где можно будет переодеться. Такие же места оборудуют и в области.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
Всего обеспечивать безопасность в местах купания на праздник Крещения будут более чем 100 сотрудников ГСЧС.
В Одессе места для купания в праздник Крещения подготовят на таких пляжах:
- «Лузановка»;
- «Ланжерон»:
- пляж на 16-й станции Большого Фонтана.
Кроме спасателей там будут дежурить медики и полицейские.
В Одесской области места организованного купания разместят:
- в Затоке — 76-й причал Днестровского лимана;
- на 11-м км автодороги Измаил — Рени — шлюз «Векета»;
- в селе Пирожная, Кодымского района — в часовне;
- на Куяльнике;
- на пруду Косы в одноименном селе Куяльницкой громады;
- на пруду села Александровка Подольской громады;
- на пруду села Гидерим Куяльницкой громады;
- на пруду села Ставки Куяльницкой громады;
- на речке Кодыма в городе Балта;
- на речке Савранка в городе Саврань;
- новый пляж на Южном Буге в городе Саврань;
- в селе Арчипитовка Любашевской громады;
- в селе Ясеневое-2 Подольской громады;
- на реке Днестр в селе Маяки;
- на Барабойском водохранилище в Теплодаре;
- в пруду № 1 в Доброславе;
- возле яхт-клуба в Фонтанке;
- на Днестровском лимане в Овидиополе;
- на городском пляже в Южном;
- на водохранилище в Грибовке;
- в Ширяевском пруду в Ширяево;
- в Чогодарском пруду в одноименной громаде;
- в районе дамбы в селе Андреево-Иваново в одноименной громаде;
- за пределами села Мирнополье;
- на источнике в парке им. Пушкина в Болграде;
- на пруду в 500 м от Тарутино.
Всего в регионе будет 33 поста спасателей, сотрудники ГСЧС задействуют 7 лодок и больше 100 человек.
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