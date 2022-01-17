Где можно будет безопасно и с удобствами окунуться на Крещение: список мест

В Одессе спасатели оборудуют специальные места для крещенского купания на 3 пляжах. Также там установят палатки, где можно будет переодеться. Такие же места оборудуют и в области.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Всего обеспечивать безопасность в местах купания на праздник Крещения будут более чем 100 сотрудников ГСЧС.

В Одессе места для купания в праздник Крещения подготовят на таких пляжах:

«Лузановка»;

«Ланжерон»:

пляж на 16-й станции Большого Фонтана.

Кроме спасателей там будут дежурить медики и полицейские.

В Одесской области места организованного купания разместят:

в Затоке — 76-й причал Днестровского лимана;

на 11-м км автодороги Измаил — Рени — шлюз «Векета»;

в селе Пирожная, Кодымского района — в часовне;

на Куяльнике;

на пруду Косы в одноименном селе Куяльницкой громады;

на пруду села Александровка Подольской громады;

на пруду села Гидерим Куяльницкой громады;

на пруду села Ставки Куяльницкой громады;

на речке Кодыма в городе Балта;

на речке Савранка в городе Саврань;

новый пляж на Южном Буге в городе Саврань;

в селе Арчипитовка Любашевской громады;

в селе Ясеневое-2 Подольской громады;

на реке Днестр в селе Маяки;

на Барабойском водохранилище в Теплодаре;

в пруду № 1 в Доброславе;

возле яхт-клуба в Фонтанке;

на Днестровском лимане в Овидиополе;

на городском пляже в Южном;

на водохранилище в Грибовке;

в Ширяевском пруду в Ширяево;

в Чогодарском пруду в одноименной громаде;

в районе дамбы в селе Андреево-Иваново в одноименной громаде;

за пределами села Мирнополье;

на источнике в парке им. Пушкина в Болграде;

на пруду в 500 м от Тарутино.

Всего в регионе будет 33 поста спасателей, сотрудники ГСЧС задействуют 7 лодок и больше 100 человек.

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