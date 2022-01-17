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Какой будет погода в Одессе на этой неделе: ждут ли нас крещенские морозы?

Какой будет погода в Одессе на этой неделе: ждут ли нас крещенские морозы?

По прогнозам синоптиков, погода на этой неделе, с 17 по 23 января будет относительно теплая, без сильных морозов и осадков.

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Прогноз погоды на неделю составлен на основе данных Гидрометцентра Черного и Азовского морей и ресурса Sinoptik.ua.

Погода в Одессе 17 января

В понедельник будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с.Температура ночью 2-4°С мороза, днем 4-6°С тепла.

Погода в Одессе 18 и 19 января

И во вторник 18 января, и в среду 19 января, будет облачно с прояснениями. 18 января местами небольшие осадки. Ветер северо-западный, 15-20 м/с, днем 19 января 9-14 м/с. Температура ночью 1-6°С мороза, днем 0-5°С тепла.

Как видим, в этом году знаменитых крещенских морозов не будет, так что любителям искупаться в проруби придется ждать следующего года. А в этот раз купаться на Крещение одесситы будут при плюсовой температуре.

Погода в Одессе 20 и 21 января

В четверг, 20 января, будет без существенных осадков. В пятницу, 21 января, местами небольшие осадки. Температура ночью 1-6°С мороза, днем 0-5°С тепла.

Погода в Одессе 22 и 23 января

В субботы и воскресение погода будет облачной с прояснениями. Ночью ожидаются заморозки до 5 градусов мороза, днем температура воздуха будет плюсовой, до 5 градусов тепла. Осадков на выходные не ожидается.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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