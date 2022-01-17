Ключевой перекресток в Одессе ждет ремонта: после этого запустят трамвай «Север-Юг» (фоторепортаж)

Фотокорреспондент «Одесской Жизни» запечатлел перекресток улиц Преображенской и Пантелеймоновской. Вскоре это место ждет капитальный ремонт, а одесситам из-за этого пророчат сильные пробки.
Пересечение Преображенской и Пантелеймоновской — одно из ключевых в центре Одессы. Здесь сбегаются значительные потоки автомобилей (как-никак, рядом знаменитый Привоз), проходит много автобусных и трамвайных маршрутов.
Потому и предрекают одесситам пробки, и даже транспортный коллапс. И последнее вполне реально. Ремонт водопровода на перекрестке улиц Осипова и Большой Арнаутской это прекрасно показал.
Но и капремонт перекрестка улиц Преображенкой и Пантелеймоновской городу тоже необходим. Без него в Одессе не получится запустить трамвайный маршрут, который соединит жилмассивы Котовского с Таирова и будет беспересадочным.
После того, как пересечение отремонтируют, более не будет препятствий для запуска трамвая. Но и ремонт перекрестка не будет быстрым. Дело в том, что там не просто уложат новые рельсы и асфальт.
Перед этим необходимо будет заменить коммуникации: водопровод, электрокабели и канализацию. Ныне существующие уже изрядно износились.
Что касается сроков, то по предварительным сообщениям городских чиновников, ремонт перекрестка хотят начать в начале марта 2022 года и завершить за месяц.
Напомним, что недавно завершился масштабный капремонт Новощепного ряда. После этого в городе возобновили полноценную работу трамвайные маршруты №11 и №3.
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