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Ключевой перекресток в Одессе ждет ремонта: после этого запустят трамвай «Север-Юг» (фоторепортаж)

Ключевой перекресток в Одессе ждет ремонта: после этого запустят трамвай «Север-Юг» (фоторепортаж)

Фотокорреспондент «Одесской Жизни» запечатлел перекресток улиц Преображенской и Пантелеймоновской. Вскоре это место ждет капитальный ремонт, а одесситам из-за этого пророчат сильные пробки.

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Пересечение Преображенской и Пантелеймоновской —  одно из ключевых в центре Одессы. Здесь сбегаются значительные потоки автомобилей (как-никак, рядом знаменитый Привоз), проходит много автобусных и трамвайных маршрутов.

Потому и предрекают одесситам пробки, и даже транспортный коллапс. И последнее вполне реально. Ремонт водопровода на перекрестке улиц Осипова и Большой Арнаутской это прекрасно показал.

Но и капремонт перекрестка улиц Преображенкой и Пантелеймоновской городу тоже необходим. Без него в Одессе не получится запустить трамвайный маршрут, который соединит жилмассивы Котовского с Таирова и будет беспересадочным.

После того, как пересечение отремонтируют, более не будет препятствий для запуска трамвая. Но и ремонт перекрестка не будет быстрым. Дело в том, что там не просто уложат новые рельсы и асфальт.

Перед этим необходимо будет заменить коммуникации: водопровод, электрокабели и канализацию. Ныне существующие уже изрядно износились.

Что касается сроков, то по предварительным сообщениям городских чиновников, ремонт перекрестка хотят начать в начале марта 2022 года и завершить за месяц.

Напомним, что недавно завершился масштабный капремонт Новощепного ряда. После этого в городе возобновили полноценную работу трамвайные маршруты №11 и №3.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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