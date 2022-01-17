Ничего святого: в Одессе на Куликовом поле выбросили в мусорный бак бездомную старушку

В Одессе произошел вопиющий в своей жестокости случай на Куликовом поле, возле пункта обогрева для бездомных: в морозную ночь неизвестные забросили в один из мусорных баков пожилую женщину.

Как рассказал пастор миссии «Новая жизнь» Федор Герасимов, чудовищный инцидент произошел на днях, когда в Одессе ударили морозы. Очевидно, те, кто так бесчеловечно обошелся со старушкой, надеялись, что она замерзнет насмерть, что впоследствии должно было дискредитировать работу пункта обогрева.

«У тех, кто это сделал, нет ничего святого. Они думали, что бабушка замерзнет, и это будет поводом для негатива о работе пункта, в котором от холодной смерти в этом году спасли сотни бездомных людей. Это было в три часа ночи. Я хочу обратиться к этим нелюдям. Нельзя так делать. Бог вам судья»,

– сказал Федор Герасимов.

Но бабушке повезло: ее вовремя обнаружили волонтеры, работающие в центре обогрева. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу №11.

Напомним, на прошедшей неделе, когда в Одессе существенно похолодало, в Одессе открыли пункты обогрева во всех районах города. А первый такой пункт развернули волонтеры благотворительной миссии «Нова жизнь».

Также «Одесская жизнь» рассказывала, как кормят в мороз одесских бездомных.

Источник: Взгляд из Одессы

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