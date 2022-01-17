Умер старейший одесский врач и писатель Леонид Авербух

В воскресенье, 16 января 2022 года скончался старейший врач-фтизиатор, писатель, коренной одессит Леонид Григорьевич Авербух. Ему был 91 год.

Об этом сообщил на Facebook-странице Всемирного Клуба Одесситов (ВКО) вице-президент Клуба Леонид Голубовский.

Как рассказал Леонид Голубовский, накануне кончины Леонид Григорьевич тяжело болел. Но свои иронические стихи он писал до последних дней.

«Когда Всемирный клуб одесситов отмечал его девяностолетие , я написал: «Сегодня, 31 октября 2020 года, исполнилось 90 лет Леониду Григорьевичу Авербуху. Когда-то Маяковский задавал вопрос – делать жизнь с кого? – и сам себе отвечал – с товарища Дзержинского. Старался делать. И чем закончилось… Думаю правильный ответ – делать жизнь с врача от Бога – Леонида ибн Григорича. Думаете шучу? Ни в коей мере. Достойнейший человек. Если бы меня спросили, какая черта характера у него основная – ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ. Уверен, поэтому и прожил счастливо первые 90 лет»,

– вспоминает вице-президент ВКО.

Леонид Авербух – одессит в семи поколениях. Ему было 12 лет, когда в боях под Севастополем погиб его отец. Уже в 13 лет он начал работать, помогая в эвакуации маме-врачу. Вернувшись после войны в Одессу, закончил Медин, выбрав своей специальностью фтизиатрию. Спас множество больных.

Но помимо этого, Леонид Григорьевич был еще и писателем.

«А книг у Леонида Авербуха немало. Томики стихов – «лёнчиков», краеведческие исследования, автобиографический фолиант… В нашем альманахе почти два года он публиковал очерки о музах одесских поэтов. И результат – новая книга… О музах литераторов он собирал материалы до последних дней… Вся жизнь – горение. Вся жизнь творение. Печально, что такие люди уходят от нас…»,

– добавил Леонид Голубовский.

Когда и где состоятся прощание с любимым многими одесситом, в ВКО не уточняют. Об этом будет сообщено дополнительно.

Фото с Facebook-страницы ВКО