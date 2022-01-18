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Петр Порошенко остался на свободе и при деньгах

Петр Порошенко остался на свободе и при деньгах

Судебное заседание, на котором экс-президенту избирали меру пресечения, завершилось. Судья так и не огласил решения. Сотрудники суда сообщили, что решение будет вынесено в среду, 19 января.

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Напомним, что пятого президента Украины Петра Порошенко обвиняют в государственной измене и пособничестве террористам.

Поводом для обвинений стали поставки угля с неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей в 2014-15 годах. Тогда, как и в этом отопительном сезоне украинским ТЭЦ не хватало топлива.

Обвинение настаивает на мере пресечения в виде ареста Петра Порошенко, или залоге в 1 миллиард гривен.

Но решение суд так и не вынес, пообещав сделать это 19 января. Скорее всего на отсрочку повлияла акция протеста сторонников Порошенко перед зданием Печерского суда в Киеве, которые заявляли о готовности блокировать суд.

Так что пока Петр Порошенко остается на свободе и с деньгами. Ждем продолжения событий 19 числа.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Киеве определяют меру пресечения обвиняемому в госизмене пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Фото REUTERS

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Редакция ПРОФИЛЬ

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