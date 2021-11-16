Новости Одессы и Одесской области

Смерть героя и грустный ремонт бульвара Жванецкого: главные новости Одессы за 15 ноября

Смерть героя и грустный ремонт бульвара Жванецкого: главные новости Одессы за 15 ноября

Понедельник, 15 ноября 2021 года, запомнился «Одесской Жизни» такими событиями в городе и области:

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В Одессе завершается реконструкция бульвара Жванецкого: почему ремонт потерял смысл

На Ицхака Рабина появилось странное место: там второй раз подряд трамвай бьет в бок Мерседес

Одессит обгорел на железной дороге при попытке сделать селфи

В одесских катакомбах пропали и нашлись трое парней

Умер герой-освободитель Одессы Николай Гридасов

В Одессе будут выть сирены – почему нестоит пугаться

У одесской мэрии скоро появятся новогодний осьминог и водоросли

Чиновники рассказали, когда появится тепло в центральной части Одессы

В Одессе начали прививать от ковид детей

Ребенок, выпавший из окна в Черноморске, оказался «не нужен» родителям

Школьник помог одесской полиции установить виновника ДТП

Иностранец ножом проломил одесситу череп

В Грибовке сильный пожар уничтожил базы отдыха

А президет сообщил, что каждый украинец, прошедший курс вакцинации от ковид, получит по 1 000 грн

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Редакция ПРОФИЛЬ

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