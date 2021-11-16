Смерть героя и грустный ремонт бульвара Жванецкого: главные новости Одессы за 15 ноября

Понедельник, 15 ноября 2021 года, запомнился «Одесской Жизни» такими событиями в городе и области:
В Одессе завершается реконструкция бульвара Жванецкого: почему ремонт потерял смысл
На Ицхака Рабина появилось странное место: там второй раз подряд трамвай бьет в бок Мерседес
Одессит обгорел на железной дороге при попытке сделать селфи
В одесских катакомбах пропали и нашлись трое парней
Умер герой-освободитель Одессы Николай Гридасов
В Одессе будут выть сирены – почему нестоит пугаться
У одесской мэрии скоро появятся новогодний осьминог и водоросли
Чиновники рассказали, когда появится тепло в центральной части Одессы
В Одессе начали прививать от ковид детей
Ребенок, выпавший из окна в Черноморске, оказался «не нужен» родителям
Школьник помог одесской полиции установить виновника ДТП
Иностранец ножом проломил одесситу череп
В Грибовке сильный пожар уничтожил базы отдыха
А президет сообщил, что каждый украинец, прошедший курс вакцинации от ковид, получит по 1 000 грн
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