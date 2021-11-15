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В одесских катакомбах пропали и нашлись трое парней

В одесских катакомбах пропали и нашлись трое парней

Воскресным вечером 14 ноября в Одессе на Слободке искали людей, которые спустились в катакомбы и пропали.

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Как сообщали источники “УСИ”, к катакомбам на улицу Мирную, 10 прибыли спасатели, добровольцы, медики. Начались поиски заблудившихся.

Пропавшие в одесских катакомбах парни нашлись

Однако позже выяснилось, что тревога оказалась ложной: якобы заблудившиеся молодые люди вскоре нашлись – с ними все в порядке, все целы и невредимы.

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Как оказалось, 13 ноября трое парней в возрасте около 20 лет спустились в катакомбы на сутки. Они не сообщили, когда выйдут, и мама одного из них на следующий день подняла тревогу. В тот момент, когда путешественники вылезли наружу через заброшенный колодец, сверху уже находились все спецслужбы.

Сейчас местные жители обвиняют во всем происходящем городские власти, так как они должны следить за катакомбами. На вход в подземелье повесили замок.

“Одесская жизнь” об одесских катакомбах:

Фото: otclick.com.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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