Черняховского удивляет, а Фонтанскую дорогу перекрывали: главные новости Одессы за 14 ноября

Как в Одессе рождалась организованная преступность? Одессу всегда считали столицей преступного мира, но вовсе не потому, что здесь совершалось больше преступлений, а потому, что одесские преступники были более креативными. Одесситы постоянно придумывали что-то новое и создавали свои ноу-хау, слава о которых разлеталась по всей империи. Одним из первых криминальных авторитетов стал Мишка Япончик. Кстати, он

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