Черняховского удивляет, а Фонтанскую дорогу перекрывали: главные новости Одессы за 14 ноября

Воскресение, 14 ноября 2021 года, запомнилось «Одесской Жизни» такими событиями в городе и области:
Улица Черняховского после ремонта не устает удивлять, кого-то приятно, а кто-то недоволен: В Одессе на Черняховского появилось неприятное новшество для нерадивых водителей, Удивительная улица Черняховского — что еще там нового
Заболеваемость коронавирусом в Одесской области по-прежнему высокая, но главный санврач Украины обнадежил, что Новый год мы можем встретить уже без «красной» зоны.
В Одесской области начали высаживать деревья, всего хотят до конца осени высадить 250 тысяч
В Одессе полицейские устроили погоню расстреляли воровской автомобиль
В Черноморске из окна высотного дома выпал ребенок
Антивакцинаторы заблокировали работу пункта вакцинации в трамвае
Жители ЖК «Подкова» перекрывали Фонтанскую дорогу
Внедорожник проехался по Аллее Славы в Одессе
А на Приморском бульваре в выходной день строители меняли плитку
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