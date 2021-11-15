Новости Одессы и Одесской области

Черняховского удивляет, а Фонтанскую дорогу перекрывали: главные новости Одессы за 14 ноября

Черняховского удивляет, а Фонтанскую дорогу перекрывали: главные новости Одессы за 14 ноября

Воскресение, 14 ноября 2021 года, запомнилось «Одесской Жизни» такими событиями в городе и области:

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Улица Черняховского после ремонта не устает удивлять, кого-то приятно, а кто-то недоволен: В Одессе на Черняховского появилось неприятное новшество для нерадивых водителей, Удивительная улица Черняховского — что еще там нового

Заболеваемость коронавирусом в Одесской области по-прежнему высокая, но главный санврач Украины обнадежил, что Новый год мы можем встретить уже без «красной» зоны.

В Одесской области начали высаживать деревья, всего хотят до конца осени высадить 250 тысяч

В Одессе полицейские устроили погоню расстреляли воровской автомобиль

В Черноморске из окна высотного дома выпал ребенок

Антивакцинаторы заблокировали работу пункта вакцинации в трамвае

Жители ЖК «Подкова» перекрывали Фонтанскую дорогу

Внедорожник проехался по Аллее Славы в Одессе 

А на Приморском бульваре в выходной день строители меняли плитку

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Редакция ПРОФИЛЬ

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