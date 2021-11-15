Иностранец ножом проломил одесситу череп

В развлекательном заведении на поселке Котовского произошёл конфликт между группой местных жителей и иностранцем. Один из одесситов получил удар рукояткой ножа в голову.
Подробности случившегося конфликта рассказали в Главном управлении Нацполиции Украины в Одесской области.
Ударил рукояткой ножа с такой силой, что проломил череп
По сообщению правоохранителей, иностранец нанес удар рукояткой ножа одесситу в висок. В результате у того диагностировали перелом основания черепа и ушиб мозга.
Пострадавшему 28 лет. Он приехал на в развлекательное заведение на проспекте Добровольского, чтобы встретиться там с друзьями. На месте застал конфликт своих знакомых с иностранцем. А подойдя ближе, получил удар в голову рукояткой ножа.
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После этого иностранец попробовал скрыться с места, где все произошло. Он хотел переждать на съемной квартире, но полицейским удалось определить его местопребывания и его задержали.
Там же, в квартире, нашли вещественные доказательства совершенного им преступления.
По сведениям полиции, мужчина может угодить в места лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как на Таирова со стрельбой и погоней задержали банду воров, а также о том, что в Николаевской области задержали банду одесситов, которые воровали миллионы вместе с сейфами.
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Фото и видео ГУ Нацполиции Украины в Одесской области