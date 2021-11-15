Одессит обгорел на железной дороге – хотел сделать селфи на цистерне (видео)

В Одессе 21-летний парень получил мощный удар электротоком, пытаясь сделать эффектное фото на крыше железнодорожной цистерны. Сейчас за его жизнь борются врачи – у пострадавшего обожжено почти все тело.

Инцидент произошел накануне на железнодорожной станции “Восточной”. Последствия произошедшего сняли на видео подростки, которые в тот момент проходили по надземному переходу над путями. Они услышали хлопок и увидели яркую вспышку возле товарного поезда, а позже заметили, как молодой человек упал с 4-метровой высоты.

Медикам скорой помощи пришлось нести пострадавшего на носилках, так как к месту происшествия карета скорой добраться не могла.



Сейчас парень находится в тяжелом состоянии в ожоговом отделении городской больницы.

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Источник и фото: ТСН

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