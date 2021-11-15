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У одесской мэрии скоро появится новогодний “кальмар”

У одесской мэрии скоро появится новогодний “кальмар”

В Одессе потихоньку начали готовиться к празднованию Нового года. По крайней мере, об оформлении главной городской ёлки и праздничном убранстве Думской площади уже задумались.
Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок Prozorro.

Ёлка в водорослях, океанариум и осьминог

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Как стало известно, на этот раз новогоднее убранство будет выполнено в морском стиле: ёлку украсят светящимися “водорослями”, а её верхушку увенчает мега-кристалл диаметром не менее 1,5м “с программируемым управлением светоэлементов”.

Но и это еще не все. Рядом с ёлкой (уже по традиции) появился сказочный городок со световыми фигурами животных. Но вот чего перед зданием одесской мэрии еще не было, так это лабиринта-океанариума с рыбами, водорослями и медузами и гигантского осьминога. В морском стиле задекорируют и колонны на фасаде мэрии. Сам фасад планируется подсветить соответствующими световыми конструкциями.

Согласно представленной тендерной документации, светящийся осьминог (дань моде на “кальмара”?) должен быть не менее 3 метров в высоту, а каркас лабиринта – 15х7х3 метров.

Сколько в мэрии Одессы планируют потратить на “морскую” ёлку?

По условиям закупки, на все это новогодне-морское великолепие из городского бюджета предполагается потратить не менее 2,6 миллионов гривен.

Новогодний тендер

В настоящее время данный тендер находится на стадии принятий предложений. Поставщика выберут на аукционе 30 ноября. Заказчик торгов – коммунальное предприятие “Одесгорсвет”. Новогоднее убранство должно быть предоставлено до 17 декабря текущего года.

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, как менялся облик главной ёлки по-одесски в течение последних 10 лет.

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Фото: 8News

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Редакция ПРОФИЛЬ

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