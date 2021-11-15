Ребенок, выпавший из окна в Черноморске, «не нужен» родителям: новые подробности

Появились новые подробности ситуации с мальчиком, который 14 ноября выпал из окна высотного дома в Черноморске.

По информации телеграм-каналов, ссылающихся на медиков, оказывающих помощь ребенку, мальчик до сих пор находится в реанимационном отделении больницы. Но причина тому не медицинские показания. Для перевода из реанимации в хирургию необходимо разрешение родителей.

Мать и дед даже не навестили в больнице пострадавшего ребенка

А мама мальчика в больнице так и не появилась. Отца в семье нет, помогает воспитывать детей дед – отец матери. Всего у женщины 4 ребенка, а работает она диспетчером в службе такси.

Сообщаются и новые подробности самого происшествия. 13 ноября мать ушла на работы в ночь. Присмотреть за детьми она попросила их деда. Тот переночевал с детьми, а потом, решив, что все в порядке, ушел в неизвестном направлении, отключив телефон.

Взрослых накажут по закону

Как раз в его отсутствие и случилась беда. Ребенок выпал из окна квартиры на козырёк магазина, потом в кусты. И первое, и второе смягчили последствия падения и мальчик 4-х лет, хотя и сломал руку, зато остался жив.

Одному или обоим взрослым грозит наказание за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Сейчас выяснением всех обстоятельств случившегося занимается ювенальная полиция Черноморска.

Напомним, что 14 ноября в городе Черноморске из окна квартиры на третьем этаже выпал мальчик. Его госпитализировали с переломом руки. Взрослых в квартире в это время не было, и свидетели не смогли сразу дозвониться родственникам ребенка.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Одессе 3-летний ребенок чудом выжил после падения с 9-го этажа.

Напомним, в марте этого года в Одессе трагически погиб четырехлетний мальчик – ребенок выпал из окна восьмого этажа многоэтажки.

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