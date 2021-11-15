Новости Одессы и Одесской области

В Одессе завершается реконструкция бульвара Жванецкого: почему ремонт потерял смысл

В Одессе завершается реконструкция бульвара Жванецкого: почему ремонт потерял смысл

Возле Шахского дворца параллельно лестнице появился пандус, а еще на бульваре обустроили велодорожку.

Подписаться

Своими впечатлениями от завершающегося ремонта бульвара Жванецкого поделился депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

У себя в Facebook он написал, что вдоль Шахского дворца, где раньше была только лестница, обустроили пандус, и теперь там можно будет съехать на коляске или на велосипеде.

Непонятная велодорожка

Также сделали и велодорожку, но депутат отмечает, что реализация ее – «так себе».

Пока  совершенно непонятно, что это велодорожка. И нет никаких шансов до этого догадаться, так как полоса сделана в таком же граните, как и пешеходная часть,

— посетовал он.

При этом точных сроков окончания работ коммунальщики не называют. Изначально бульвар должны был сдать до 31 декабря 2019 года, однако сроки постоянно переносились.

А стоимость работ при этом увеличилась почти в два раза со 92 млн гривен до 142.  За эти деньги здесь должны заменить тротуарное покрытие, провести новые коммуникации, переделать клумбы, установить новое уличное освещение, садово-парковую мебель и ограду на парапете,

— отметил Петр Обухов.

Читайте также: С улицы Гоголя убрали ограждение, ведущее на бульвар Жванецкого: что изменилось?

«Пространство» украло у людей вид на море

Вот о чем не написал Петр Обухов в своем обзоре, так это о том, что бульвар Жванецкого утратил свою суть как часть набережной, как часть Приморского бульвара. Дело в том, что застройщик «Пространство» воткнул на склоне бетонную конструкцию, которая закрыла с бульвара вид на море и порт.

Ранее «Одесская Жизнь» уже рассказывала, как этот дом-облом украл у одесситов красоту моря и порта.

А еще этот же застройщик окончательно испортил Аркадийскую аллею, которая перед этим итак пострадала от «реконструкторов».

И он же замыслил испортить вид со смотровой площадки у памятника Неизвестному матросу своей очередной высоткой.

Еще новости о реконструкции бульвара Жванецкого:

Фото Петра Обухова, видео 7 канала

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить