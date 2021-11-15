В Одессе завершается реконструкция бульвара Жванецкого: почему ремонт потерял смысл

Своими впечатлениями от завершающегося ремонта бульвара Жванецкого поделился депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

У себя в Facebook он написал, что вдоль Шахского дворца, где раньше была только лестница, обустроили пандус, и теперь там можно будет съехать на коляске или на велосипеде.

Непонятная велодорожка

Также сделали и велодорожку, но депутат отмечает, что реализация ее – «так себе».

Пока совершенно непонятно, что это велодорожка. И нет никаких шансов до этого догадаться, так как полоса сделана в таком же граните, как и пешеходная часть,

— посетовал он.

При этом точных сроков окончания работ коммунальщики не называют. Изначально бульвар должны был сдать до 31 декабря 2019 года, однако сроки постоянно переносились.

А стоимость работ при этом увеличилась почти в два раза со 92 млн гривен до 142. За эти деньги здесь должны заменить тротуарное покрытие, провести новые коммуникации, переделать клумбы, установить новое уличное освещение, садово-парковую мебель и ограду на парапете,

— отметил Петр Обухов.

«Пространство» украло у людей вид на море

Вот о чем не написал Петр Обухов в своем обзоре, так это о том, что бульвар Жванецкого утратил свою суть как часть набережной, как часть Приморского бульвара. Дело в том, что застройщик «Пространство» воткнул на склоне бетонную конструкцию, которая закрыла с бульвара вид на море и порт.

Ранее «Одесская Жизнь» уже рассказывала, как этот дом-облом украл у одесситов красоту моря и порта.

А еще этот же застройщик окончательно испортил Аркадийскую аллею, которая перед этим итак пострадала от «реконструкторов».

И он же замыслил испортить вид со смотровой площадки у памятника Неизвестному матросу своей очередной высоткой.

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Фото Петра Обухова, видео 7 канала