В Одессе на Черемушках “Мерседес” не уступил дорогу трамваю – чем это закончилось? (фото)

Сегодня утром, 15 ноября, в Одессе на Черемушках произошло ДТП с участием автомобиля Mersedes и трамвая.

Как сообщили в патрульной полиции Одесской области, инцидент случился напротив супермаркета “АТБ” на улице Ицхака Рабина, в районе Дома мебели на площади Деревянко.

По данным правоохранителей, водитель Mercedes, выезжая с парковки, не уступил дорогу трамваю №10, и в итоге авто буквально зажало между вагоном трамвая и деревом.

При этом очевидцы уточняют, что водитель машины пытался выехать на проезжую часть, проскочив перед приближающимся трамваем, но маневр ему не удался.

По данным КП “Одесгорэлектротранс”, пострадавших в результате инцидента нет. Водители трамвая и авто благополучно разъехались, обменявшись расписками о возмещении ущерба. А полицейские выписали 29-летнему водителю Mercedes админпротокол за нарушение ПДД.

Напомним, аналогичный случай практически на том же месте имел место 31 октября: тогда Mercedes, выезжая со стоянки “АТБ”, угодил под трамвай. В результате движение трамваев №10 было временно приостановлено.

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Фото патрульной полиции Одесской области и Телеграм-канала “Одесса Info”