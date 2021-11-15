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В Одессе на Черемушках “Мерседес” не уступил дорогу трамваю – чем это закончилось? (фото)

В Одессе на Черемушках “Мерседес” не уступил дорогу трамваю – чем это закончилось? (фото)

Сегодня утром, 15 ноября, в Одессе на Черемушках произошло ДТП с участием автомобиля Mersedes и трамвая.

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Как сообщили в патрульной полиции Одесской области, инцидент случился напротив супермаркета “АТБ” на улице Ицхака Рабина, в районе Дома мебели на площади Деревянко.

По данным правоохранителей, водитель Mercedes, выезжая с парковки, не уступил дорогу трамваю №10, и в итоге авто буквально зажало между вагоном трамвая и деревом.

ДТП на Черемушках2

При этом очевидцы уточняют, что водитель машины пытался выехать на проезжую часть, проскочив перед приближающимся трамваем, но маневр ему не удался.

ДТП на Черемушках3

По данным КП “Одесгорэлектротранс”, пострадавших в результате инцидента нет. Водители трамвая и авто благополучно разъехались, обменявшись расписками о возмещении ущерба. А полицейские выписали 29-летнему водителю Mercedes админпротокол за нарушение ПДД.

Напомним, аналогичный случай практически на том же месте имел место 31 октября: тогда Mercedes, выезжая со стоянки “АТБ”, угодил под трамвай. В результате движение трамваев №10 было временно приостановлено.

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Фото патрульной полиции Одесской области и Телеграм-канала “Одесса Info”

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Редакция ПРОФИЛЬ

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