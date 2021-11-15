Каждый украинец, прошедший курс вакцинации от ковид, получит по 1 000 грн

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый гражданин, прошедший полный курс вакцинации против коронавируса, получит от государства 1 тыс. грн.

Об этом глава государства сказал в видеообращении. По его словам, каждый украинец сможет получить эти деньги, если сделает две прививки против Covid-19.

1 000 грн для каждого привившегося от коронавируса

Каждый, кто сделал две прививки, сможет получить 1 тыс. грн. Быстро и удобно, через приложение ДИЯ,

– сказал президент.

Украинцы могут использовать эти деньги на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, чтобы посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр.

Кроме того, граждане могут потратить средства на билеты для путешествий внутри Украины – на внутренние, авиа или железнодорожные перевозки. Согласно плану, программа стартует с 19 декабря 2021 года.

Получат ли тысячу за вакцинацию те, у кого нет ДИИ?

Правительство выделит 3 млрд грн до конца года, чтобы стимулировать украинцев вакцинироваться против коронавируса, а еще столько же – в начале 2022 года.

Зеленский отметил, что не все граждане имеют гаджеты или приложение ДИЯ, поэтому эта возможность будет доступна не один месяц. Государство намерено обеспечить альтернативные способы получения денег за Covid-прививки, в частности, пожилым людям.

Напоминаем, что вакцинация на денный момент самый простой, безопасный и бесплатный способ защитить себя от коронавируса, или снизять тяжесть течения болезни и избежать осложнений.

Ежедневно в Одессе работают центры вакцинации по следующим адресам:

с 9:00 до 18:00 сделать прививку от COVID-19 можно по таким адресам:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;

ул. Семена Палия, 125б, ТЦ DEPOt;

ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;

пр. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;

пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;

Международный аэропорт «Одесса» (работает с 10:00 до 17:00).

Также привиться можно в трамвае, расположенном на конечной на Старосенной площади и Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре РПЦвУ.

Фото Офиса Президента, видео телеканал ICTV