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Умер герой-освободитель Одессы Николай Гридасов

Умер герой-освободитель Одессы Николай Гридасов

В воскресенье, 14 ноября 2021 года, в Одессе ушел из жизни участник боев за освобождение Одессы Николай Гридасов. Он не дожил буквально месяц до своего 99-летия.

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Об этом стало известно из сообщения Одесского городского совета.

По словам городского головы Геннадия Труханова, ветерана похоронят со всеми воинскими почестями. О дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Прошел войну от начала до конца

Николай Гридасов – участник обороны и освобождения Одессы, прошел войну от начала и до конца. В начале войны был призван в армию. С 15 июля 1941 года проходил курс в военно-авиационном училище. В августе 1942 года в Сталинграде был ранен. С 1943 года входил в состав роты автоматчиков 74-го полка. После этого освобождал Николаевскую и Одесскую области. В составе 27-й гвардейской дивизии освобождал Одессу, Беляевку и Маяки. Освобождая Одессу, Николай Гридасов участвовал в специальной операции “Обходной маневр”, что позволило взять город с минимальными разрушениями.

В октябре 1944 года освобождал Варшаву, Познань. Закончил войну в Германии. После войны работал на предприятиях Одессы. Отмечен многими орденами и медалями.

Сколько ветеранов-освободителей осталось в Одессе?

Напомним, 13 октября в Одессе на 98-м году жизни скончался Николай Московой – один из из четырех доживших до наших дней одесситов, освобождавших город от фашистов в 1944 году.

Теперь после смерти еще одного ветерана в городе осталось всего двое освободителей города от фашистских захватчиков – Евгений Ахлупин и Николай Безымянный.

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Фото: Думская

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Редакция ПРОФИЛЬ

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