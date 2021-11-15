Когда появится тепло в центральной части Одессы

Сроком на 15 ноября 44 жилых дома, две школы и один детский сад до сих пор остаются без тепла. Чиновники обещают исправить ситуацию через день-два.

Почему до сих пор нет отопления в десятках домов в центре Одессы, сегодня обсуждали во время заседания оперативного штаба при исполкоме Одесского городского совета.

Тепло в центре Одессы появится до 17 ноября

Директор департамента городского хозяйства Наталья Мостовских сообщила, что все названные объекты были вовремя подключены к тепловым сетям, но, когда туда был подан теплоноситель, произошло несколько десятков прорывов.

Сейчас коммунальщики заняты их ликвидацией. По словам Натальи Мостовских, в городе круглосуточно работают 12 ремонтных бригад. И в планах департамента за день-два ликвидировать все прорывы и подать наконец-то долгожданное тепло в дома одесситов.

Пока же продолжают мерзнуть жители 44 домов в центре Одессы, а также школы №52 на Троицкой, №119 на улице Жуковского и детский садик №255 на Пастера.

Когда подключат дома, управляемые ОСМД, неизвестно

Хуже ситуация с домами, которые управляются ОСМД. 25 из них, которые должны питаться от городских сетей, остаются не подключенными к теплоносителю. 116 готовы принять тепло и подали заявки на включение.

По словам Натальи Мостовских, как только заявка от ОСМД поступает в КП «Теплоснабжение города Одессы», над ней сразу же начинают работать. Но сроков, когда все заявки будут выполнены, чиновница не назвала.

По разным причинам остается без тепла и много домов, оснащенных автономными котельными. В этом случае проблемы рашаются путем взаимодействия ОСМД райгосадминистраций. Но вот сроков запуска таких котельных городские чиновники не берутся назвать даже приблизительно.

Порой это побуждает жильцов решаться на крайние меры. Так, жители ЖК «Подкова» на Фонтане 14 ноября перекрыли Фонтанскую дорогу. Они не довольны работой управляющей компании. Одна из главных претензий — отсутствие тепла в квартирах.

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