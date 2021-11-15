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В Одессе будут выть сирены – стоит ли пугаться?

В Одессе будут выть сирены – стоит ли пугаться?

В среду, 17 ноября, в Одессе состоится очередная плановая проверка работы электросирен.

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Об этом информирует пресс-служба городского совета.

“В соответствии с планом основных мероприятий гражданской защиты на 2021 год будет проведена комплексная проверка территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения с запуском электросирен и громкоговорителей”,

– говорится в сообщении.

Сирены будут запускать поочередно в каждом районе города с 14:00 до 14:30 часов.

В мэрии предупреждают одесситов, что паниковать по этому поводу не стоит.

Отметим, что подобные проверки обычно проводятся раз в два-три месяца. Но не обходилось и без нештатных ситуаций. Так, одесситов напугал вой сирен в ночь на 15 мая. Позже стало известно, что причиной стала банальная поломка системы оповещения.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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