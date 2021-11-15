Школьник помог одесской полиции установить виновника ДТП, который скрылся с места аварии

12-летний подросток стал свидетелем того, как автомобиль сбил в Одессе человека и скрылся. Парень запомнил номер и сообщил его патрульным полицейским.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 ноября на Люстдорфской дороге. Там водитель автомобиля сбил пешехода, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте.

От удара человека отбросило на другую машину. Та остановилась, и ее водитель вызвал скорую и полицию. А вот виновник ДТП с места инцидента скрылся.

Свидетелем случившегося стал 12-летний школьник. Он запомнил номер автомобиля, спровоцировавшего аварию. Когда на место приехали патрульные, парень сообщил им государственный номер машины, которая сбила мужчину.

Недавно на улице Люстдорфская дорога произошла автомобильная авария. Водитель автомобиля, который вызвал ДТП, решил избежать ответственности и покинул место происшествия.

Спасибо Кириллу за неравнодушие, высокое общественное сознание и помощь полиции,

— сказано в сообщении патрульной полиции Одесской области.

Пострадавший мужчина с травмами был госпитализирован.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о том, как одесские патрульные спасли девушку, которая потеряла сознание.

Недавно мы также сообщали о том, как следователь полиции из Доброслава Мария Николова помогла в Одессе пожилой женщине, когда та потеряла сознание.

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