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В Одессе начали прививать от ковид детей: где, чем и другие подробности

В Одессе начали прививать от ковид детей: где, чем и другие подробности

С 15 ноября в Одессе получить прививку от коронавируса могут дети возрастом от 12 лет.

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О такой возможности стало известно во время заседания оперативного штаба при одесской мэрии по противодействию чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией COVID-19.

Где можно привить ребенка от коронавируса в Одессе и зачем

По словам директора Департамента здравоохранения Одесского горсовета Левона Никогосяна, с 15 ноября 2021 года в одесских детских поликлиниках и центрах массовой вакцинации получить прививку от коронавируса могут дети возрастом от 12 лет и старше.

Прививки детям должны делать только с согласия родителей и обязательно в их присутствии.

Необходимость прививать детей возникла после распространения штамма коронавируса «Дельта». Все больше детей им заболевают и часто наблюдаются осложнения.

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Какая вакцина используется для вакцинации детей

При этом несовершеннолетних можно прививать только одним видом вакцины — Pfizer/Comirnaty. Таковы рекомендации Министерства здравоохранения Украины и мировой опыт. Так, именно этим типом вакцины прививают детей в США, Канаде, Японии, странах Европейского Союза.

Во всех детских больницах уже открыты прививочные кабинеты, медики прошли специальное обучение. Прививать будут вакциной Pfizer. На прививку нужно прийти с родственником, который подпишет разрешение о вакцинации,

– пояснил Левон Никогосян.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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