Ключевые моменты:

В Белгороде-Днестровском мужчина скрывал смерть матери и незаконно получил более 72 тыс. грн ее пенсии.

Его также подозревают в уклонении от мобилизации под предлогом ухода за матерью.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Как установило следствие, мать подозреваемого скончалась еще в июне 2024 года. Однако вместо того, чтобы официально зарегистрировать смерть, сын решил «оставить ее в живых» на бумаге. И почти полтора года – до октября 2025-го – исправно снимал пенсию покойной с ее банковской карты. Таким образом он присвоил 72 тысячи гривен.

Но денежные махинации были лишь частью плана. Мужчина использовал «живую» по документам мать как щит от мобилизации. Он регулярно наведывался в районный ТЦК и СП, предоставляя справки о том, что якобы ухаживает за матерью с инвалидностью. На этом основании ему продлевали отсрочку вплоть до ноября 2025 года.

Сотрудники управления стратегических расследований и следователи ГУНП в Одесской области собрали достаточно доказательств, чтобы объявить мужчине подозрение сразу по двум статьям УК Украины:

ч. 1 ст. 190 (мошенничество);

ст. 336 (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации).

Теперь «предприимчивому» сыну грозит до пяти лет лишения свободы. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура. Следствие продолжается.

