Психоневрологическое заведение «Остров Надежды» в Белгород-Днестровском так и не открыло двери для пациентов, а областной бюджет в течение пяти лет продолжал платить миллионы.

Ключевые моменты:

Депутаты Одесского облсовета проголосовали за прекращение психоневрологического интерната «Остров Надежды» в Белгород-Днестровском.

Заведение создали в 2021 году для людей с психическими расстройствами, но он не работал ни одного дня.

За 5 лет на содержание потратили 17 млн. грн. из областного бюджета.

Интернат, который никогда не работал

27 февраля во время сессии Одесского областного совета депутаты проголосовали за прекращение деятельности коммунального предприятия «Остров Надежды» путем его ликвидации. Речь идет о психоневрологическом интернате в Белгород-Днестровском, созданном в 2021 году для людей с психическими расстройствами. Однако есть одно «но»: заведение не работало ни одного дня. Ведь его помещение не отвечало нормам и требовало полного ремонта.

Депутат Дмитрий Чапир сообщил, что за пять лет на содержание этого «пустого» объекта из областного бюджета ушло 17 миллионов гривен. Депутат также предложил поручить руководителю Одесской ОВА провести аудит управленческих решений: на каких основаниях предприятие так и не было запущено, кто принимал соответствующие решения, кто будет нести ответственность за неэффективное использование бюджетных средств. Правда, эта поправка не поддержана голосованием.

В общем, специальная комиссия закроет счета коммунального предприятия и урегулирует обязательства перед кредиторами.

Читайте также: На АЗС Одесской области разрешили продавать лекарства: условия и риски