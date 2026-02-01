Ключевые моменты:

Одесская область – 4-е место в Украине по числу дел о мошенничестве.

В 2025 году в регионе открыли 2 947 уголовных производств.

Всего по стране зафиксировано 48,9 тыс. дел – на 25% меньше, чем годом ранее.

Эксперты связывают спад с «эффектом высокой базы» и ростом осторожности граждан.

Как свидетельствуют данные аналитического сервиса Опендатабот, лидером антирейтинга стал Киев – здесь за год зарегистрировали 6 825 дел. Далее следуют Днепропетровская (4 844), Харьковская (3 677) и Одесская (2 947) области. Замыкает пятерку Киевская область с показателем 2 851 дел.

Всего в 2025 году в Украине было зафиксировано 48 871 уголовное производство по статье «Мошенничество». При этом общая статистика по стране внушает осторожный оптимизм: количество случаев мошенничества за год снизилось на четверть, вернувшись к показателям 2016 года, когда в стране фиксировали чуть более 46 тысяч мошенничеств. После 2017 года количество новых дел постепенно снижалось, однако в 2023 году произошел резкий всплеск – 82 609 производств, или почти 7 тысяч ежемесячно. Уже второй год подряд статистика снова идет на спад.

При этом подозрение было объявлено лишь в каждом пятом деле – 10 456 производств. До суда дошло 18% дел (8 758), тогда как в 2024 году этот показатель составлял 24%.

Эксперты подчеркивают, что рост количества дел о мошенничестве зафиксирован только в Хмельницкой области – плюс 2,7% за год. Самое заметное снижение произошло в Николаевской области, где число новых дел сократилось почти вдвое, а также в Черновицкой области (минус 39%).

Юрист Александр Иванов объясняет снижение статистики эффектом «высокой базы»:

«В 2023-2024 годах был резкий всплеск активности мошенников, количество преступлений увеличилось больше чем вдвое. А так уровень преступности такого рода остается очень высоким. Всплеск был связан с активным внедрением новых технологий, прежде всего искусственного интеллекта, и растущей интернетизацией экономики. Люди стали чаще совершать покупки и оплачивать услуги онлайн, и мошенники этим пользуются. А новые инструменты, например дипфейки, облегчают им задачу».

По его словам, нынешнее сокращение числа дел связано в том числе с тем, что люди стали осторожнее на фоне громких историй об обмане на крупные суммы.

«Но активность мошенников остается высокой. И вряд ли сдует ожидать существенного ее падения. Что касается Одессы, то высокое место в этом антирейтинге традиционно. Наш город и регион один из самых экономически развитых в стране, тут относительно высокий уровень жизни, много предпринимателей, крутятся немалые деньги. Это привлекает мошенников. Вот и все», – резюмировал юрист.

Источник: Думская